Smartphones, aspirateurs ou brosse à dent : voici les dernières bonnes affaires Single Day

Lancé début novembre, le Single Day 2022 arrive tranquillement à son terme. Il ne vous reste plus que 48 heures pour profiter des promotions du Festival International du Shopping proposé par AliExpress.

Cette année, AliExpress a décidé de revoir la formule de son Single Day en profondeur. Là où l’enseigne proposait habituellement une journée de promotions, cette année c’est pendant près de deux semaines que l’e-commerçant a étalé toutes à ses offres. Une période riche en bonnes affaires, qui touche désormais à son terme puisque l’opération prend fin le 13 novembre prochain.

Il ne vous reste donc plus que 48 heures pour profiter des meilleures offres disponibles sur la plateforme et nous vous proposons de découvrir les meilleures d’entre elles, entre smartphones, aspirateurs robots ou encore trottinettes électriques.

Les meilleures promotions disponibles durant les derniers jours du Single Day :

Comment fonctionnent les offres du Single Day ?

Pour son Single Day, AliExpress a mis les petits plats dans les grands et propose de nombreuses réductions sur bon nombre de produits issus de son catalogue. De quoi obtenir de jolies ristournes pouvant aller jusqu’à 90 % sur certains produits. Mais ce n’est pas tout, parce qu’en sus de ces promotions, l’e-commerçant propose aussi d’économiser quelques euros supplémentaires grâce à divers codes promotionnels, à utiliser en fonction du montant de vos achats :

économisez 10 euros dès 100 euros d’achat avec le code FR10 ;

; économisez 15 euros dès 129 euros d’achat avec le code D11FR15 ;

; économisez 20 euros dès 200 euros d’achat avec le code FR20 ;

; économisez 25 euros dès 249 euros d’achat avec le code D11FR25 ;

; économisez 30 euros dès 300 euros d’achat avec le code FR30 ;

; économisez 40 euros dès 400 euros d’achat avec le code D11FR40 ;

; économisez 80 euros dès 450 euros d’achat avec le code FR80.

Le Mi 11 Ultra passe à 579 euros

À sa sortie en 2021, le Mi 11 Ultra s’est imposé comme le smartphone le plus premium de Xiaomi et s’avère encore aujourd’hui une référence sur le marché des photophones haut de gamme. Qualifié de nec plus ultra de la série des Mi 11 lors du test mené par Frandroid, il ne manque pas d’arguments, à commencer par son large écran incurvé AMOLED QDH+ et 120 Hz de 6,81 pouces et la puissance apportée par sa puce Snapdragon 888.

Mais la véritable force du Mi 11 Ultra réside dans son appareil photo. Il est composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels. Petit plus : Xiaomi a équipé son Mi 11 Ultra d’un écran secondaire pour réaliser facilement des selfies avec l’appareil photo arrière.

L’autonomie est aussi au rendez-vous de ce smartphone alimenté par une batterie de 5000 mAh et compatible avec la charge rapide 67 W.

Pour le Single Day, AliExpress fait tomber le prix de cet excellent photophone de 969 euros à 579 euros avec le code promo FR80.

Le Roborock S7 et sa station d’accueil à 553,92 euros

Avec le S7, Roborock a présenté ce qui est sans doute l’un des aspirateurs robots les plus performants du moment (pour preuve, nous lui avons accordé un 9/10 lors de notre test). Il est capable de venir à bout de la plupart des saletés en un tournemain. Comment ? Eh bien tout simplement parce qu’il dispose non seulement d’un arsenal de brosses et rouleaux complet et d’une jolie puissance d’aspiration (2500 Pa), mais aussi d’une serpillère à vibrations soniques qui désincruste les tâches les plus tenaces.

Son autre atout réside dans son système de navigation très bien achalandé qui repose sur un télémètre laser et une ribambelle de capteurs de proximité infrarouges pour cartographier les lieux et éviter les obstacles avec précision. Pour ne rien gâcher, ce modèle est vendu avec la station d’accueil Auto Empty Dock de Roborock qui lui permet non seulement de se recharger, mais également de vider son bac à poussière, lui conférant jusqu’à six semaines d’autonomie.

Pour le Single Day, AliExpress vous propose de découvrir le Roborock S7 et sa station d’accueil à prix réduit. En cumulant le code de réduction FR80 et la promotion actuelle, vous pourrez l’obtenir pour 553,92 euros au lieu de 800 euros environ, prix auquel il est affiché en temps normal.

Le Single Day est aussi l’occasion de découvrir le petit frère du S7, le Roborock Q7 Max à prix réduit. Cette version qui ne possède pas de station d’accueil reprend dans les grandes lignes les fonctionnalités de son modèle, exception faite de la serpillère vibrante qui est ici troquée contre une serpillère traditionnelle. Grâce au code de réduction FR30, vous pourrez l’obtenir pour 280,01 euros au lieu de 540 euros en temps normal.

Le Realme GT 2 passe à 325 euros

Lancé le 11 mars dernier, le Realme GT 2 affiche un excellent rapport qualité-prix et allie design et performance, comme l’a souligné le test réalisé par Frandroid. Ce smartphone de milieu de gamme embarque l’une des puces les plus puissantes du marché, la Qualcomm Snapdragon 888, épaulée par 8 Go de mémoire vive. Il est aussi alimenté par une large batterie de 5000 mAh supportant la charge rapide 66 W et offrant environ 20 heures de streaming vidéo.

Pour un modèle de milieu de gamme, la partie photo est particulièrement soignée avec au programme un capteur principal de 50 mégapixels associé à un stabilisateur optique d’image, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Le reste de la fiche technique du Realme GT 2 est tout aussi aboutie avec un écran OLED FHD+ 120 Hz de 6,62 pouces doté d’une luminosité de 1300 nits. Il est installé nativement sous Android 12. En prime, la coque de ce smartphone, dont le toucher rappelle le papier, profite d’un design unique.

Disponible à sa sortie au prix de 549,99 euros, à l’occasion du Single Day le Realme GT 2 voit son prix chuter à 325 euros sur AliExpress avec le code promo SDXFR9.

La trottinette électrique Mi Mijia M365 à 266 euros

Si vous cherchez une trottinette électrique simple, efficace et abordable pour vous accompagner durant vos trajets quotidiens, la Mi Mijia M365 mérite que vous lui accordiez votre attention. Créé par Xiaomi, elle bénéficie de tout le soin que le constructeur met dans ses produits pour proposer une expérience satisfaisantes, comme nous vous le disions dans notre test de l’époque.

Son moteur de 500 W lui permet d’assurer une vitesse de croisière aux alentours de 25 km/h, même si les montées les plus importantes la feront un brin souffrir. Sa batterie 18 650 mAh lui assure une autonomie d’environ 20 km, ce qui est parfait pour les trajets domicile-boulot en ville. Simple à utiliser, elle est aussi relativement légère et pourra aisément être transportée pliée. En somme, il s’agit d’un bon produit pour une première expérience de mobilité urbaine.

Grâce au code de réduction DEALFR16 et à la promotion actuellement en cours, AliExpress vous propose de découvrir la trottinette électrique Mi Mijia M365 à 266 euros grâce au code DEALFR16.

La Xiaomi Mi Pocket Photo Printer est à 45,99 euros

Si Xiaomi est reconnue pour la qualité de ses photophones, la marque chinoise propose aussi une imprimante portable pour immortaliser ses meilleurs souvenirs. Compacte, la Xiaomi Mi Pocket Photo Printer tient dans une poche et peut imprimer une vingtaine de photos dès lors que sa batterie de 500 mAh est totalement chargée.

Simple d’utilisation et pratique, la Mi Pocket Photo Printer se connecte en Bluetooth au smartphone et se passe totalement de cartouches d’encre. Cette prouesse est permise par sa technologie ZINK chauffant le papier et révélant ainsi les pigments de couleurs. Grâce à l’application Mi Home, il est aussi possible de réaliser des montages et des collages pour agrémenter ses photos avant de les imprimer.

Pour le Single Day, AliExpress fait baisser le prix de la Xiaomi Mi Pocket Photo Printer de 124,98 euros à 45,99 euros avec le code promo SDXFR43.

L’imprimante 3D Anycubic Photon Mono X 6K à 370,80 euros

Dans le petit monde des imprimantes 3D, Anycubic jouit d’une excellente réputation. Si elle possède dans son catalogue quelques imprimantes à filament, ce sont véritablement ses imprimantes à résine qui lui permettent de se démarquer. Sortie l’année dernière, la Photon Mono X 6K se classe parmi les meilleures de son catalogue grâce à un écran doté d’une résolution 6K (ou 5760 par 3600 pixels).

Associé à une source lumineuse Matrix puissante, avec ses 40 LED (pour environ 44 395 lux), il permet d’obtenir des impressions très détaillées, aux arêtes et creux vifs et biens définis. Compatibles avec la plupart des résines disponibles, elle propose en outre une vitesse d’impression assez impressionnante de 8 cm par heure. Pour ne rien gâcher, son large volume d’impression (24,5 par 19,7 par 12,2 cm) vous permet de laisser libre cours à votre créativité.

La Anycubic Photon Mono X 6K est disponible à prix réduit chez AliExpress pour le Single Day. Grâce au code FR80, son prix descend à 370,80 euros au lieu de 618,29 euros à la base.