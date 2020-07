Le Google Chromecast 3 est de retour à prix réduit pendant les soldes

Le Chromecast est l'un des produits les plus efficace de Google. Transformant votre TV en SmartTV, ce dongle HDMI est en promotion durant les soldes chez Rue du Commerce et passe de 39 à 32 euros.

Le Google Chromecast n’est plus à présenter. Il permet de transformer à n’importe quel téléviseur en SmartTV en diffusant du contenu via son smartphone, tablette ou PC (Chrome) sur ce petit dongle. propose à 32 euros.

En bref

Petit et discret format

Transforme votre TV en SmartTV

De nombreuses applications compatibles

Le Google Chromecast est disponible à 32 euros sur Rue du Commerce au lieu de 39 euros.

Pour en savoir plus 👇

Le Chromecast 3 se présente sous la forme d’un petit dongle HDMI tellement pratique pour toute personne qui n’a pas une SmartTV. Connectez-le à votre Wi-Fi et vous pourrez regarder bien plus de choses que les simples chaînes TNT sur votre télé.

Que ce soit avec un smartphone/tablette Android ou iOS ou un ordinateur Windows, Mac ou Linux via le navigateur Chrome, le Chromecast de Google est compatible avec de nombreuses applications, logiciels ou sites web. YouTube, Netflix, Disney+, VLC, Spotify, MyCanal ou encore Molotov, la liste est très longue.

Ce modèle diffuse jusqu’en 1080p, s’alimente en Micro-USB, mais demande peu de courant, il peut donc simplement être branché sur le port USB de votre PC, un bonheur pour les fans de câble management qui ont une peur bleue des câbles qui dépassent.

Liez votre Chromecast à votre Google Home et vous pourrez le commander à la voix. « Ok Google, lance la dernière vidéo de Frandroid sur YouTube », si on veut prendre exemple complètement au hasard…

La version Ultra du Chromecast, diffusant jusqu’en 4K UHD est elle aussi en promotion. Darty et Fnac le proposent à 59 euros au lieu de 79.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Chromecast 3.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres du tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.