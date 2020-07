Free, RED, Sosh… retrouvez nos 4 offres Fibre/ADSL préférées du moment

Si vous souhaitez investir un nouvel appartement ou commencez à sérieusement télétravailler, le choix d'une bonne box Internet est primordial. Nous vous avons sélectionné les meilleures offres Internet du moment.

Le contexte du coronavirus a considérablement développé le télétravail en France. Même si le temps est plus aux vacances qu’au travail, il n’est pas exclu que la rentrée se fasse à distance pour certains. Pour préparer cette éventualité, il vaut mieux s’assurer une bonne connexion Internet avec un abonnement qui ne soit pas trop onéreux. Voici les meilleures offres Fibre/ADSL du moment.

En un clin d’œil

Les offres sans engagement

La nouvelle : La Freebox Pop

La Freebox Pop est la petite nouvelle sur le marché. Annoncée par Xavier Niel il y a quelques jours, elle surprend déjà par un design tout en rondeur très appréciable. Pour 30 euros par mois, on profite ici d’une box Internet, mais aussi d’un décodeur TV.

Avec cette offre, la Freebox Pop profite d’un accès illimité à la Fibre optique avec de très bons débits pouvant aller jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement en Wi-Fi et jusqu’à 700 Mb/s en envoie en fonction de votre installation. On bénéficie en plus d’un répéteur pour élargir la zone de couverture de sa Wi-Fi.

La Freebox Player, incluse dans l’abonnement, tourne quant à elle sous Android TV et propose toutes les applications compatibles du Play Store comme Netflix. On retrouvera naturellement toutes les chaines que l’on a l’habitude de regarder. Bonus : à partir du 22 août, l’option Free Ligues 1 Uber Eats sera incluse dans l’offre. Concrètement, vous pourrez retrouver les meilleurs extraits des matchs de la Ligue 1 Uber Eats avec cette option (mais pas les rencontres complètes).

L’abonnement propose enfin une ligne fixe si vous en avez besoin. Celle-ci inclut les appels vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et certaines destinations comme les États-Unis et vers 110 autres destinations.

L’offre de la Freebox Pop est disponible à 29,99 euros par mois pendant 1 an puis passe à 39,99 par mois par la suite. Sans engagement, vous pouvez la résilier quand vous voulez.

La plus efficace : RED by SFR

Lui aussi sans engagement, l’abonnement RED by SFR à 23 euros par mois va à l’essentiel. Vous bénéficiez pour ce prix d’une excellente offre Internet avec l’option Très Haut Débit offerte jusqu’au 27 juillet. Avec cette dernière, la box profite de débits pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et de 500 Mb/s maximum en envoi. C’est remarquable pour ce prix.

Le décodeur TV n’est pas inclus dans ce forfait de base. Cependant, pour 2 euros de plus, vous pouvez tout de même bénéficier de l’application SFR TV avec les 35 premières chaines de la TNT et de certains services VOD. Enfin, jusqu’au 27 juillet, la ligne fixe avec appels illimités en France et dans les DOM est offerte.

Retrouvez l’offre RED By SFR à partir de 23 euros par mois. En plus d’être sans engagement, c’est l’un des rares abonnements à proposer un prix qui ne double pas au bout d’un an.

L’alternative – Sosh

On en finit avec les offres sans engagement, et c’est Sosh qui ferme la marche avec son abonnement à 19,99 euros par mois pendant un an. La filiale d’Orange propose, avec sa Livebox 4, une offre Internet illimitée avec des débits montants et descendants allant jusqu’à 300 Mb/s.

Avec cela, l’application de la TV d’Orange disponible sur iOS et Android est incluse dans l’abonnement. Il faut en faire la demande et vous pourrez accéder à 72 chaines de télé, dont les principales. Pour avoir un décodeur TV, il faudra débourser 5 euros de plus par mois. Enfin, l’offre propose aussi une ligne fixe, avec la possibilité d’appeler en illimité tous les fixes de France métropolitaine et des DOM.

Retrouvez l’abonnement Sosh à 19,99 euros par mois pendant un an. L’offre est sans engagement et passe ensuite à 29,99 euros par mois.

L’offre avec engagement d’un an

La moins chère – Bbox Fit

Elle a beau engager sur un an, cette est offre la moins chère sur la première année. Pour 14,99 euros par mois, elle inclut la Bbox Fit proposant des débits descendants pouvant aller jusqu’à 300 Mb/s et montants jusqu’à 200 Mb/s. Une connexion raisonnable qui n’a pas à rougir pour son prix. Notez que, comme toutes les autres offres, ces débits peuvent fluctuer en fonction de votre installation.

Le décodeur TV n’est pas inclus dans cet abonnement, mais vous bénéficierez naturellement de l’irréductible ligne fixe qui permettra d’appeler vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations. Bonus de l’offre Bbox Fit : 6 mois d’abonnement à Spotify vous sont offerts.

Retrouvez la Bbox Fit à 14,99 euros pendant un an puis 28,99 euros l’année d’après. Rappelons que cet abonnement engage pendant un an.

Pour chacune des offres ci-dessus, notez qu’il est possible de demander un abonnement ADSL si vous n’êtes pas éligible à la Fibre. Ceux-ci sont parfois moins chers. Si vous demandez la portabilité de votre numéro de téléphone fixe, sachez que votre nouvel opérateur s’occupera de la résiliation de l’ancien et, dans certains cas, en couvrira les frais.

Comparateur des offres Internet

Afin de découvrir toujours plus d’offres Mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour découvrir les meilleurs offre Fibre/ADSL du moment.