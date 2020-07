La Nintendo Switch revient enfin à prix réduit pour les soldes d’été 2020

Si vous voulez jouer à des jeux comme Mario, Zelda ou encore Animal Crossing pendant les vacances d'été, c'est vers la Nintendo Switch qu'il faut se tourner. Elle se négocie pour les soldes à 279 euros grâce à un code promo promo.

La Nintendo Switch connait un énorme succès, à tel point qu’elle a récemment été victime d’une rupture de stock plus de 3 ans après sa sortie. Son prix s’était même enflammé sur la Toile, pour revenir un peu plus tard à son tarif initial. Cependant, les soldes battent leur plein et il est possible d’obtenir la célèbre console hybride pour encore moins cher avec cette offre.

En bref

Le concept hybride toujours aussi séduisant en 2020

L’autonomie améliorée et la chauffe mieux gérée

Le nouvel écran plus lumineux et mieux calibré

Au lieu de 299 euros à son lancement, la version 2019 de la Nintendo Switch passe aujourd’hui à 279 euros sur Rakuten (via la boutique officielle de Boulanger) en utilisant le code promo RAKUTEN30. De plus, vous recevrez un peu plus de 15 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus 👇

On ne présente plus la Nintendo Switch, qui est un véritable succès pour la firme de Kyoto. Elle fascine par son côté hybride qui permet de jouer où on veut et quand on veut, que ce soit sur la télé assis dans un canapé ou sur une serviette au bord de la plage.

Il est toutefois indispensable de préciser qu’il s’agit de la nouvelle version de la console hybride, lancée en 2019. Elle apporte son lot d’améliorations, en commençant avec la puce Tegra X1, désormais gravée en 16 mm pour économiser plus d’énergie qu’auparavant. Son autonomie est alors largement rehaussée par rapport au modèle de 2017 pour atteindre presque 5 à 6 heures selon l’utilisation.

Ce modèle de la Switch embarque également un nouvel écran. Il est plus lumineux que l’ancien (318 nits contre 291 nits) et surtout mieux calibré (6 757 K contre 7 200 K, sachant que l’idéal se trouve à 6 500 K). Voilà qui offre donc une meilleure lisibilité en plein soleil et, par la même occasion, des couleurs plus contrastées.

Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire notre comparatif de la Nintendo Switch avec sa version Lite.

