Cette microSD 64 Go à moins de 10 € est idéale pour la Nintendo Switch

La carte microSD SanDisk Ultra 64 Go est actuellement en promotion sur Amazon. On la retrouve à moins de 10 euros au lieu d'une vingtaine d'euros habituellement.

Il est toujours judicieux d’investir dans une microSD. Celle-ci permet de multiples usages comme stocker ses photos sur smartphone ou ses jeux sur Nintendo Switch, par exemple. Ce genre d’achat n’est jamais inutile, d’autant plus qu’avec des cartes telles que SanDisk, on a la garantit qu’elles durent dans le temps. D’ailleurs, la version Ultra 64 Go est en promotion.

En bref

Idéale pour stocker ses jeux et applications…

… Mais aussi pour filmer en Full HD

Résiste aux conditions extrêmes

Proposée aux alentours d’une vingtaines d’euros habituellement, la carte microSD SanDisk Ultra 64 Go est aujourd’hui disponible à seulement 9 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Ce qui rassure avec SanDisk, c’est leur expertise dans le domaine des microSD. Vous pourrez emmener votre carte où vous le souhaitez, elle n’aura peur de rien. Concrètement, elle peut résister à des températures allant de -25 à 85 degrés, à l’eau et aux chocs. Bref, elle a de quoi tenir lors des conditions difficiles, et même s’il y a un problème, la SanDisk Ultra est garantie 10 ans par le constructeur.

Cette microSD propose des débits pouvant aller jusqu’à 100 Mb/s en lecture comme en écriture. Elle est d’ailleurs certifiée A1 pour assurer un débit minimum de 10 Mb/s en lecture et écriture ainsi que 500/1500 IOPS en écriture/lecture séquentielle. En d’autres termes, cela vous permet d’installer vos applications ou même les jeux de votre Switch tout en garantissant un temps de chargement rapide et une utilisation fluide.

La version Ultra est compatible avec la classe de vidéo 10 et la classe de vitesse UHS 1. Vous pourrez donc filmer en Full HD sans problème avec ce genre de carte. On vous conseille cependant d’éviter la 4K, ou de passer dans ces cas-là sur la gamme Extreme de SanDisk compatible V30 et UHS 3 pour garantir un bon enregistrement. Vous pouvez d’ailleurs retrouver une SanDisk Extreme 64 Go en promotion sur Amazon.

Notez enfin que la carte est livrée avec un adaptateur SD afin de transférer les fichiers plus facilement ou simplement pour insérer la carte dans un appareil photo.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide pour savoir quelle carte SD choisir.