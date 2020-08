Le prix du chargeur sans fil Samsung Duo n’a jamais été aussi bas avec cette ODR

Le Samsung Duo, ce double pad de recharge sans fil, est aujourd'hui en promotion sur Samsung. Grâce à une ODR, il passe de 99 à 29 euros.

De l’USB-C, du lightning ou même encore du microUSB… plus on a d’appareils, plus les câbles se multiplient pour les recharger. Aujourd’hui, une norme permet de ne plus se poser de question : la charge sans fil Qi. Adieu les fils, ce sont désormais les pads à induction qui trônent sur les tables de chevet et les bureaux. D’ailleurs, ce pad de Samsung est en forte promotion.

En bref

Un design sobre et minimaliste

Pour recharger deux appareils en même temps

En délivrant jusqu’à 12 W de puissance

Lancé à 99 euros, le chargeur sans fil duo de Samsung est aujourd’hui disponible à 29 euros sur Samsung grâce à une ODR.

Pour en savoir plus 👇

Ce double pad de Samsung profite d’un design simple et élégant. Il reste peu encombrant et se glissera dans n’importe quel espace sans faire tache. On retrouve aussi une surface antidérapante pour éviter que les appareils ne glissent.

Malgré son format compact, il est bel et bien possible de recharger deux appareils compatibles simultanément. On pourra donc y poser deux smartphones ou même d’autres appareils comme les AirPods Pro ou bien les derniers Galaxy Buds Live. On pourra même recharger les montres connectées certifiées QI à l’exception des Apple Watch.

Par ailleurs, le plus gros des pads profite d’une puissance allant jusqu’à 12 W pour recharger plus rapidement vos appareils. On notera que les produits Samsung sont légèrement avantagés puisqu’ils sont compatibles Fast Charge, une technologie propre à la marque qui leur permet une vitesse de rechargement optimale.

Enfin, pour éviter de chauffer lors de son utilisation, le Samsung Duo Pad est équipé d’un ventilateur qui s’active automatiquement en cas de besoin. Cette ventilation émet un léger bruit, mais cela ne dérange pas sur un bureau.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs chargeur à induction à acheter.