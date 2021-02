Fire TV Cube : ce cube servant d’enceinte et box TV coûte 30 € de moins

Le Fire TV Cube d'Amazon est une sorte de mélange entre une enceinte Echo et un Fire TV Stick 4K de la même marque. Sorti récemment, il bénéficie encore une fois d'une réduction : il passe ainsi de 119,99 euros à 89,99 euros sur Amazon et Boulanger.

Mélangez une enceinte Amazon Echo et une clé HDMI Fire TV Stick 4K, et vous obtiendrez le Fire TV Cube. Ce cube tout-en-un plutôt étonnant agira ainsi à la fois comme une enceinte connectée et un boîtier multimédia. Récemment commercialisé, il bénéficie encore une fois d’une réduction, cette fois-ci de 30 euros.

En bref

L’assistant Alexa toujours aussi réactif

Une interface fluide

Le contrôle total de votre TV par la voix

Habituellement affiché à 119,99 euros, le Fire TV Cube d’Amazon est actuellement disponible à 89,99 euros sur Amazon et Boulanger.

Pour en savoir plus👇

Le Fire TV Cube est un boîtier proposant des dimensions de 86,1 x 86,1 x 76,9 mm, ce qui le rend très facile à ranger près de votre télévision sans qu’il ne tranche trop avec son environnement. Il possède sur son sommet quatre boutons similaires à ceux que l’on peut trouver sur les enceintes connectées Amazon Echo. Ils servent à couper les microphones, régler le volume et lancer manuellement l’assistant Alexa. En convoquant l’assistant, la traditionnelle bande bleue s’illuminera en haut du cube.

Le boîtier dispose d’un port HDMI 2.0 qui lui permettra de se brancher à une TV : il pourra ainsi envoyer un flux vidéo en définition 4K à 60 images par seconde. Ainsi, comme dit précédemment, le Fire TV Cube reprend plusieurs aspects techniques du Fire TV Stick 4K d’Amazon : il assurera donc la prise en charge des normes HDR (Dolby Vision, HDR 10, HDR10+ et HLG) ainsi que le Dolby Atmos.

Ce cube hybride intègre par ailleurs l’interface Fire OS (basée sur Android TV), particulièrement fluide, qui donnera accès à tous les services du géant américain, comme l’immanquable Prime Video, ainsi que d’autres applications comme Netflix, Disney+ ou encore YouTube. On regrettera tout de même l’absence de certaines apps comme MyCanal ou encore Salto. Une fonction Cast sera également de la partie pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette, à la manière de Chromecast, donc.

Outre cette partie consacrée à la TV, le cube, qui embarque une puce ARM hexacœur avec 2 Go de RAM, agit également comme une véritable enceinte connectée. Concrètement, vous pourrez totalement contrôler votre téléviseur à la voix. Les 8 microphones intégrés au boîtier lui permettront de vous entendre où que vous soyez dans la pièce. Alexa pourra ainsi lancer des applications, contrôler les fonctions de votre TV comme le réglage de son volume ou encore gérer votre barre de son. Alexa oblige, vous pourrez aussi contrôler vos appareils connectés présents dans votre domicile depuis le Fire TV Cube, ou encore lui demander de consulter la météo du jour ou même programmer des rappels. Bref, ce boîtier reprend un grand nombre d’aspects de la désormais célèbre enceinte Echo.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Fire TV Cube d’Amazon.

