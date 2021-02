La montre Huawei Watch GT est en cours de déstockage sur le site officiel

Lancée en fin d'année 2018, la Huawei Watch GT n'est plus forcément la montre connectée dans les tendances du moment, mais elle continue d'intéresser le grand public grâce à un rapport qualité/prix excellent. D'autant plus quand une promotion la fait passer à moins de 80 euros.

La Huawei Watch GT 2 propose quelques nouveautés comme l’Always-On Display pour son écran AMOLED ou la compatibilité Bluetooth 5.0, mais est-ce pour vous des critères indispensables ? Si ce n’est pas le cas, la Huawei Watch GT première du nom fera très bien l’affaire, surtout lors d’une belle promotion.

En bref

Un écran AMOLED de qualité

L’autonomie de 14 jours environ

Les nombreuses fonctionnalités liées à la santé

Au lieu de 199 euros à son lancement, la montre connectée Huawei Watch GT est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 79 euros sur le site officiel de la marque.

Pour en savoir plus 👇

La Huawei Watch GT possède un design assez classique pour une montre connectée. Elle s’équipe d’un écran AMOLED de 1,39 pouce avec autour une couronne chiffrée. Sa conception respire toutefois la solidité avec son cadre en aluminium, peint tout en noir.

Elle apporte encore aujourd’hui toutes les fonctionnalités que l’on attend d’une montre connectée. On retrouve évidemment de nombreux capteurs pour traquer l’activité, en passant par un GPS, un capteur de fréquence cardiaque optique, un gyroscope ou encore un magnétomètre. Vous pourrez alors suivre quotidiennement le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées, ou encore le temps de sommeil directement sur l’écran.

Pour des analyses plus poussées, il faut passer par l’application Huawei Health (disponible sur iOS et Android). Il est également possible de synchroniser vos données avec d’autres applications de suivi sportif comme Google Fit, MyFitnessPal ou UP de Jawbone. Notez d’ailleurs que la montre de Huawei est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

L’autonomie est également très confortable. Grâce à une batterie de 420 mAh et une interface logicielle peu gourmande, l’endurance de la Huawei Watch GT est estimée à plus de deux semaines, selon l’utilisation. La recharge se fait en à peu près deux heures via le socle doté de deux embouts magnétiques.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la montre Huawei Watch GT.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la concurrence de la Huawei Watch GT, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2021.