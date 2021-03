Seulement 99 euros pour cet écran PC Dell 24 pouces compatible FreeSync

Avec cet écran Dell SE2417HGX compatible AMD FreeSync, vous pourrez bénéficier d'un gameplay fluide pour la modique somme de 99,99 euros à la Fnac. Il coûte habituellement 30 euros de plus.

Dell offre un large choix d’écran gaming en s’adaptant à tout type de besoin. Cet écran de 24 pouces est l’entrée de gamme, mais il apporte tout de même quelques caractéristiques recherchées par les joueurs et joueuses sur PC. De plus, il est actuellement moins cher que d’habitude grâce à une remise de -23 %.

En bref

Compatible FreeSync

Écran Full HD de 24 pouces

Taux de rafraîchissement à 75 Hz

Au lieu de 129,99 euros, l’écran gaming Dell SE2417HGX est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99,99 euros à la Fnac.

Pour en savoir plus 👇

L’écran gaming Dell possède un design moderne et épuré avec de fines bordures autour. Il a d’ailleurs la particularité de proposer un socle robuste et compact pour économiser de la place sur le bureau. De plus, grâce à la fonctionnalité ComfortView de Dell la lumière bleue est réduite permettant ainsi d’augmenter le confort de visionnage ou de gameplay.

Sa dalle LCD propose une diagonale de 24 pouces, ce qui est un format idéal pour vos sessions de jeux. Elle affiche une définition maximale Full HD de 1 920 x 1 080 pixels et propose un taux de contraste élevé pour minimiser les reflets d’éclairage intérieur.

Afin de jouer dans de bonnes conditions, cet écran offre tout de même un taux de rafraîchissement à 75 Hz, soit 75 images par seconde. Disponible seulement via port HDMI, celui en VGA ne peut qu’aller jusqu’à 60 Hz. Il est également compatible avec la technologie AMD FreeSync, notamment pour éviter les problèmes de tearing en jeu et obtenir des images moins saccadées.

Pour aller plus loin

Si vous êtes curieux, ou si vous n’avez pas de limite de budget, ou les deux, nous vous invitons enfin à consulter notre guide sur quel écran PC gaming choisir en 2021 !