[…] La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 1S coûte presque 100 € de moins […]

Bien pratiques pour les déplacements quotidiens, les trottinettes électriques ont le vent en poupe depuis quelques années. D'ailleurs, la marque Xiaomi a su se faire une place sur le marché en proposant des trottinettes pour tous les budgets. Lors des French Days, Cdiscount propose la Mi Scooter 1S milieu de gamme en promotion à 354 au lieu de 449 euros grâce à un code promo.

La Mi Scooter 1S est l’une des nouvelles trottinettes électriques de Xiaomi. Elle se positionne sur le segment du milieu de gamme, avec un excellent rapport qualité/prix. C’est d’ailleurs l’occasion de craquer, car elle profite actuellement d’une réduction de 90 euros sur son prix d’origine à l’occasion des French Days.

La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Pro en bref

Un châssis solide en aluminium

Une autonomie annoncée de 30 km

L’amélioration de la qualité des pneus

Lancé au prix de 449 euros, la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est disponible en promotion au prix de 354 euros sur Cdiscount, en utilisant le code « FD15« .

Pour en savoir plus sur la trottinette électrique de Xiaomi 👇

Avec la Xiaomi Mi Scooter 1S, vous aurez peu d’efforts à fournir pour vous déplacer en ville. En effet, son moteur de 250 W vous permettra d’atteindre une vitesse maximale de 25km/h, et reste donc dans la limite légale française. Sa batterie de 275 Wh permet de rouler sereinement à pleine vitesse, avec une autonomie moyenne de 30 km pouvant supporter une charge maximale de 100 kilos. Si vous souhaitez la recharger entièrement, comptez 5 heures.

Côté design, on retrouve peu de changements par rapport à la M365 et reprend le même châssis en aluminium. Assez robuste, elle sera en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures grâce à sa certification IP54. Ses pneus de 8,5 pouces ont été considérablement améliorés et promettent une durabilité multipliée par trois. On regrettera l’absence d’amortisseurs, mais la 1S dispose également du système antiblocage E-ABS sur la roue avant, et un frein à disque mécanique à l’arrière.

Particulièrement légère (12,5 Kg), elle peut être très facilement transportée dans les transports en commun. Elle se replie également facilement (3 secondes seulement), grâce à un système mécanique présent sur son socle et renforcé par une sécurité qui empêche totalement qu’elle se referme en cours d’utilisation ou qu’elle s’ouvre lorsqu’on la porte.

Une fois allumé, l’écran avant de la Xiaomi Mi Scooter 1S affiche la vitesse, le niveau d’autonomie et le mode de conduite actuellement utilisé. On y retrouve les 3 modes pratiques pour rouler en ville : un mode piéton jusqu’à 5 km/h (indispensable sur les trottoirs), un mode standard jusqu’à 20 km/h et un mode sport pour monter jusqu’à 25 km/h. Un régulateur de vitesse est également de la partie. Cela fait d’elle, une trottinette électrique complète.

Pour finir, de jour comme de nuit, vous pourrez compter sur plusieurs éclairages qui indiqueront votre présence aux autres conducteurs grâce à son phare couplé à des réflecteurs ajoutés à l’avant et sur les côtés. Un feu-stop leur signalera également si vos freins sont activés, pour encore plus de sécurité.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi Electric Scooter 1S.

