Cette trottinette électrique Xiaomi est 100€ moins chère pour le Black Friday

Aujourd'hui uniquement, la Xiaomi Mi Scooter 1S est à 349 euros au lieu de 449 euros habituellement grâce au Black Friday. Une promotion qui rend cette trottinette électrique vraiment intéressante, d'autant plus qu'elle était déjà bonne à son prix de départ.

Le Black Friday, ce n’est pas que des promotions sur les smartphones ou les ordinateurs portables. Les trottinettes électriques ont, elles aussi, droit à des réductions importantes. C’est le cas de la Xiaomi Mi Scooter 1S, dont le prix passe de 449 à 349 euros sur le site de la Fnac pour le Black Friday, aujourd’hui seulement.

La Xiaomi Mi Scooter 1S, c’est quoi ?

30 kilomètres d’autonomie annoncés

Une puissance nominale de 500 W

Un châssis solide en aluminium

Au lieu de 449 euros, la Xiaomi Mi Scooter 1S profite d’une belle réduction de 100 euros, puisqu’elle est affichée à 349 euros sur le site de la Fnac, seulement ce jour.

Une trottinette électrique facile à prendre en main

En conduite, on est assisté par l’écran de contrôle, qui peut afficher la vitesse, le mode de conduite et le niveau de batterie. Un écran suffisamment lumineux pour qu’on puisse lire ce qui y est affiché, même en plein soleil. Avec sa puissance nominale de 250 W et sa puissance maximale de 500 W, on reste limité à 25 km/h en raison des normes françaises. Mais on peut atteindre cette vitesse en 5 secondes environ sur du plat.

Durant notre test, la Xiaomi Mi Scooter 1S s’est révélée très maniable, bien qu’elle soit assez légère (attention lorsque vous enlevez une main du guidon). Le point positif, c’est tout de même le freinage, puisqu’on a droit à un frein régénératif réglable et un frein à disque arrière puissant. De quoi s’arrêter brusquement sans tomber de la trottinette pour éviter les accidents.

Baladez-vous avec la Xiaomi Mi Scooter 1S

Pour la sécurité, on trouve plusieurs réflecteurs à l’avant et à l’arrière pour être vu même de nuit. On a également un garde-boue, une béquille et un deck plutôt petit : pour les grands pieds, ce ne sera pas ce qui se fait de plus confortable. On peut évidemment la plier pour la transporter à la main et avec son poids de 12,5 kg, elle est plutôt légère par rapport à ce qui se fait sur le marché.

En connectant la Xiaomi Mi Scooter 1S à l’application Mi Home en Bluetooth à son smartphone, on peut la verrouiller et la sécuriser par un mot de passe. C’est aussi le moyen de mettre à jour le système informatique de la trottinette ou consulter le niveau de batterie et le nombre de kilomètres parcourus. Du côté de l’autonomie, le constructeur annonce 30 km, avec la batterie de 7650 mAh et de 275 Wh. Dans la pratique, on compte un peu moins que ce qui est indiqué (nous avions mesuré une vingtaine de kilomètres).

Pour en savoir plus sur ce modèle, nous vous invitons à lire notre test de la Xiaomi Mi Scooter 1S. Nous lui avions attribué une note de 7/10, mais qui pouvait passer à 9/10 dans le cas où son prix serait en dessous de 350 euros. Aujourd’hui c’est le cas, ce qui en fait ainsi un excellent modèle pour le prix.

