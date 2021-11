Black Friday trottinette électrique : voici les 2 meilleures offres disponibles chez Xiaomi

Les trottinettes électriques de Xiaomi sont très populaires, mais pour vous aider à faire votre choix parmi les nombreuses références de la marque chinoise, nous avons décidé de différencier deux d'entre elles : la Mi Scooter 3 et la Mi Scooter 1S. De plus, elles sont toutes les deux en promotion pour le Black Friday.

Xiaomi est le leader incontesté de la trottinette électrique à moins de 500 euros, de très nombreuses références du constructeur sont disponibles sur le marché et il est parfois compliqué de s’y retrouver pour les différencier. Aujourd’hui, deux offres sont disponibles sur des modèles de la marque chinoise sur eBay : le Xiaomi Mi Scooter 1S à 270 euros et le Xiaomi Mi Scooter 3 à 385 euros, lequel choisir en fonction de ses besoins ?

Pourquoi choisir la Xiaomi Mi Scooter 1S ?

Son excellent rapport qualité/prix

Son poids plus léger (12 kg vs 13,2 kg)

Le Xiaomi Mi Scooter 1S se trouve aujourd’hui dans le commerce à 399 euros, mais il tombe à 270 euros pour le Black Friday chez eBay.

Pourquoi choisir la Xiaomi Mi Scooter 3 ?

Son moteur plus puissant hérité du Mi Scooter Pro2

Son nouveau système de freinage à double plaquette

Lancé très récemment à moins de 450 euros, le Xiaomi Mi Scooter 3 est disponible à 385 euros pour le Black Friday chez eBay.

En savoir plus

Les Xiaomi Mi Scooter 1S et Mi Scooter 3 sont très similaires, le second étant une évolution du premier lui succédant sur le marché. La principale nouveauté du Mi Scooter 3 est au niveau du moteur, plus puissant, qui reprend globalement la solution introduite par le Scooter Pro 2. On retrouve également un nouveau frein à double plaquette qui apporte une évolution bienvenue du système de freinage qui se montre plus progressive, mais également plus puissante lorsque nécessaire.

Pour les points similaires, ils disposent tous les deux d’une batterie avec une capacité totale de 7650 mAh qui permet d’atteindre jusqu’à 30 km dans des conditions idéales et 20 km dans une utilisation normale. Ils disposent de pneus à chambre à air, d’un système de récupération d’énergie lors du freinage et de 3 modes de conduite à 5 km/h, 20 km/h et 25 km/h.

Ils sont équipés du même écran frontal qui permet d’afficher sa vitesse, une estimation de l’autonomie restante et l’état de la connectivité Bluetooth. Pour ce dernier point, les trottinettes peuvent s’utiliser avec l’application Mi Home afin de mettre à jour leur firmware et accéder à quelques réglages. Pour en savoir plus sur les deux modèles de Xiaomi, rendez-vous sur notre test du Mi Scooter 3 et notre test du Mi Scooter 1S.

