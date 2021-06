Huawei Band 6 : vente flash pour ce bracelet connecté qui veut être une montre

Il vient tout juste d'arriver sur le marché, le Huawei Band 6 est le dernier-né du côté des appareils wearables de la marque chinoise. Il est possible de l'obtenir avec un bon rabais sur Cdiscount puisque son prix passe de 59 à seulement 39 euros, pendant un temps limité.

Le Huawei Band 6 est le dernier bracelet connecté du constructeur chinois. Avec ses faux airs de montre connectée, il se distingue surtout sur la forme et sur le prix. Ce dernier qui est d’ailleurs en forte baisse puisqu’il est possible de se l’offrir avec plus de 30 % de réduction.

Les caractéristiques du Huawei Band 6

Un écran OLED de 1,47 pouce

La prise en charge de 96 activités sportives

jusqu’à 2 semaines d’autonomie

Au lieu de 59 euros habituellement, le bracelet connecté Huawei Band 6 est actuellement en promotion à seulement 39 euros sur Cdiscount. Cette offre est valable via une vente flash jusqu’à demain, soit le 17 juin 2021.

Un bracelet connecté qui veut être une montre

Dernière itération de son bracelet connecté de référence, le Huawei Band 6 fait office de révolution dans la logique du constructeur chinois. En effet, le bracelet est cette fois-ci doté d’un large écran OLED de 1,47 pouce là où les précédents modèles étaient bien plus modestes de ce côté. L’objectif avoué est de se rapprocher d’une montre connectée tout en proposant l’essentiel de ce que proposer ce type d’objet wearable. Le bracelet est conçu en silicone et est très confortable une fois posé au poigné.

Des capteurs polyvalents pour le sport et la santé

La philosophie du produit, comme la plupart des objets de ce type, est de se destiner avant tout aux sportifs. L’appareil peut prendre en charge 96 activités sportives, dont six qui seront détectées automatiquement. Il est possible de suivre facilement sa courbe de progression et surveiller ses apports et pertes caloriques au quotidien grâce à ses capteurs dédiés. Il peut également suivre la fréquence cardiaque, ce qui peut s’avérer bien pratique lors d’un footing un peu trop rapide. Autrement, le Huawei Band 6 est capable de suivre votre sommeil et de surveiller le taux d’oxygène du sang. Il est aussi capable de suivre le stress et de vous proposer des exercices respiratoires en cas de problème.

Un usage pour le quotidien

Il est bien évidemment possible de coupler le bracelet à son téléphone via Bluetooth pour afficher ses notifications, ses appels et messages entrants. Vous pouvez également piloter votre musique directement depuis l’appareil et de répondre à certaines requêtes provenant de vos réseaux sociaux. Il est même possible d’activer une prise de photo à distance, ce qui est bien pratique si vous souhaitez faire des portraits ou des photos de groupe avec votre smartphone.

La batterie est également conséquente, car Huawei annonce une durée d’utilisation de deux semaines, dont neuf jours en usage intensif. Pour la recharge, il faut compter 2 heures pour attendre 100% de batterie.

