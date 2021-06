Amazon brade son Fire TV Cube pour le Prime Day (-40 %)

Véritable mélange entre une enceinte connectée Amazon Echo et une clé HDMI Fire TV Stick 4K, le Fire TV Cube de la même marque est un boîtier multimédia hybride qui regorge de fonctionnalités. Pour le Prime Day, ce modèle passe de 119 euros à 69 euros sur la plateforme.

Si vous souhaitez acquérir d’une enceinte connectée et d’une clé HDMI diffusant des images en 4K, vous n’aurez pas besoin d’acheter deux références distinctes, surtout si vous souhaitez rester sous le pavillon Amazon. Le boîtier multimédia Fire TV Cube du géant américain propose en effet les deux à la fois ! Le Prime Day sera le moment idéal pour mettre la main dessus, puisqu’il profite de 50 euros de réduction.

La fiche technique du Fire TV Cube

Un boîtier multimédia hybride

Le contrôle de la TV par la voix

Alexa toujours aussi efficace

Lancé à 119 euros, le Fire TV Cube d’Amazon est actuellement affiché à 69 euros sur Amazon. Cette offre est réservée aux membres Amazon Prime pour le Prime Day.

Un boîtier multimédia qui assure un flux vidéo en 4K

Visuellement, le Fire TV Cube propose des dimensions de 86,1 x 86,1 x 76,9 mm, ce qui facilitera grandement son rangement près de votre télévision, surtout que son format carré sobre ne tranchera absolument pas avec son environnement. Il possède sur son sommet quatre boutons similaires à ceux que l’on peut trouver sur les enceintes connectées Amazon Echo, et qui vous serviront à couper les microphones, régler le volume ou encore lancer manuellement Alexa. La traditionnelle bande bleue lumineuse s’activera lorsque cet assistant, toujours aussi réactif, sera convoqué.

Par ailleurs, le Fire TV Cube dispose d’un port HDMI 2.0 qui lui permettra de se brancher à votre téléviseur, et ainsi envoyer un flux vidéo en définition 4K à 60 images par seconde. À la manière d’un Fire TV Stick 4K, il assurera ainsi la prise en charge des normes HDR (Dolby Vision, HDR 10, HDR10+ et HLG) ainsi que le Dolby Atmos pour le son en ce qui concerne les contenus compatibles. Attention toutefois, le câble HDMI est vendu séparément.

Une enceinte connectée et un hub domotique

Boîtier multimédia oblige, vous aurez accès à une foule d’applications de streaming, comme Netflix, Disney+ et bien sûr Prime Video. L’interface Fire OS, basée sur Android TV, vous donnera accès à tous les services du géant américain (Prime Video donc, mais aussi Photos, Prime Music…). En revanche, on ne pourra pas compter sur certaines apps, comme MyCanal ou encore Salto. On se consolera avec la fonction Cast sur certaines applications, qui vous permettra de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Mais ce n’est pas tout : le Fire TV Cube agit également comme une véritable enceinte connectée, à la manière d’un Echo de la marque. Cela vous laissera donc la liberté de contrôler votre TV à la voix, grâce aux 8 microphones intégrés qui capteront tous vos ordres. Alexa se chargera de lancer des applications, augmenter le volume de votre téléviseur ou encore de gérer une barre de son, mais l’assistant pourra aussi vous renseigner sur la météo du jour ou même programmer des rappels. Ce cube pourra aussi fonctionner comme un hub puisqu’il pourra être relié à vos appareils connectés présents au domicile.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Fire TV Cube d’Amazon.

