Huawei MateBook D 14 : un ultrabook i7 10e gen à -30% pour le Prime Day

Le Huawei MateBook D 14 est un ultrabook dont la fiche technique n'a rien à envier aux autres concurrents sur le marché. À l'occasion du Prime Day, le modèle embarquant la 10e génération d'Intel Core bénéficie actuellement d'une bonne promotion qui le fait tomber à 799 euros au lieu des 1 149 euros demandés habituellement.

Avec le Huawei Matebook D 2020, le fabricant chinois tente de confirmer sa place sur le marché des ultraportables. Sur le papier le MateBook D 14 possède plusieurs atouts qui font de lui une référence à considérer. Assez onéreux, il est aujourd’hui moins cher via cette réduction de 350 euros sur son prix d’origine.

Les atouts du Huawei MateBook D 14

Son design élégant

Son processeur i7 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go

Sa bonne autonomie

Initialement affiché à 1149 euros, le Huawei MateBook D 14″ est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Amazon, soit une remise immédiate de 30 %.

Un PC portable fin et élégant

Avec sa gamme MateBook, Huawei propose un design assez similaire au MacBook Air. On retrouve donc un laptop sobre et élégant, avec un châssis en métal mat. Son poids plume de 1.38kg et sa conception ultra fine de 15,9 mm lui confèrent un design remarquable et ce MateBook D 14 sera donc peu encombrant lors de vos déplacements. Il dispose d’une dalle de 14 pouces, affichant une définition Full HD IPS de 1920 x 1080 pixels, ce qui permet une bonne densité d’affichage.

Tout comme sur le MateBook X Pro, la caméra se loge dans une touche rétractable du clavier. Cela vous permettra d’obtenir un écran FullView de 14 pouces aux bordures très fines, pour une immersion totale. Cependant, il ne faudra pas s’attendre à être filmé sous votre meilleur profil. Avec un capteur d’empreinte digitale intégré au bouton d’alimentation, déverrouiller son ordinateur sera simple et rapide.

La force d’Intel

Ce laptop est animé par la puce Intel Core i7 10510U quadcore, cadencée à 1,8 GHz (boost jusqu’à 4,9 GHz), couplée à 16 Go de mémoire vive. On a donc là un gain de puissance par rapport aux modèles plus abordables du MateBook D 14. Sur cet ultrabook l’expérience utilisateur sera bien fluide, et il fera tourner sans problème la plupart des applications/logiciels. Enfin avec sa carte graphique NVIDIA GeForce MX250, et son SSD de 512 Go, les temps de chargements seront réduits et le lancement de l’ordinateur sera plus rapide.

Une autonomie correcte

Quant à l’autonomie, le MateBook D 14 assure une durée d’utilisation d’environ 6 heures avant de passer en mode économie d’énergie. Cela est tout à faire correct pour un ultrabook. Mais si cela vous semble peu, sachez qu’il est fourni avec un chargeur USB-C de 45W qui pourra le recharger rapidement et récupérer des pourcentages facilement.

Pour finir, côté connectique, le Hawei MateBook D 14 dispose d’un port HDMI, un port USB-C, deux ports USB-A ainsi qu’un port jack 3.5 mm

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Huawei MateBook D 14 2020.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei MateBook D 14 2020.

