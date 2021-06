Oculus Quest 2 : le casque VR est un peu moins cher pour le Prime Day

Pionnier de la réalité virtuelle, Oculus a réussi le pari de proposer des casques autonomes beaucoup plus pratiques que ceux qui nécessitent le raccordement à un autre appareil. Le modèle Quest 2 est celui sur lequel il faudra miser pendant le Prime Day, d'autant plus que son prix passe de 349 euros à 329 euros sur Amazon.

Pouvoir utiliser son casque VR de manière autonome, ou relié à un ordinateur ou à un smartphone : Oculus nous laisse ce choix, contrairement à nombre de ses concurrents. Le modèle autonome Oculus Quest 2, lancé en septembre 2020, fait sans aucun doute partie des meilleures références sur le marché, d’autant plus qu’il apporte quelques petites améliorations bienvenues par rapport à la version précédente. Et oui, Oculus n’a pas fait les choses à moitié et se consacre pleinement à cette nouvelle version, après avoir abandonné a production de son Oculus Rift S. Si vous souhaitez vous l’offrir pour profiter de sessions de jeu riches, aujourd’hui est le jour idéal puisqu’à l’occasion du Prime Day d’Amazon, il bénéficie d’une réduction de 20 euros.

Les points clés de l’Oculus Quest 2

Un casque VR sans fil

Un design plus léger

La possibilité de le connecter à un ordinateur

Initialement affiché à 349 euros, l’Oculus Quest 2 est aujourd’hui proposé à 329 euros sur Amazon en ce dernier jour du Prime Day.

Si vous souhaitez transporter votre Oculus Quest 2 en toute sécurité, sachez que ce casque VR s’accompagne aussi d’un étui de transport pour 377,99 euros au lieu de 398 euros sur Amazon.

Un casque VR sans fil et autonome

Comme mentionné précédemment, le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 profite de quelques améliorations par rapport à son prédécesseur. D’abord, il a été redessiné au niveau de son système d’attaches : la marque a troqué la fixation rigide de la version précédente contre une large bande élastique, et a abandonné les scratches latéraux, ce qui demandera un petit effort supplémentaire pour bien ajuster le casque sur votre crâne. Si cette nouvelle attache vous dérange, vous pourrez toujours opter pour une sangle Elite Strap, qui sera plus agréable sur la durée. En revanche, et là c’est un très bon point : le casque a été allégé, et pèse désormais 503 g, soit 68 g de moins que la première version.

Un écran LCD, et non OLED

Autre changement majeur : l’Oculus Quest 2 accueille non pas un écran OLED comme sur le Quest 1, mais une dalle LCD, avec une résolution de 1832 x 1920 pixels par œil. En comparaison, le Quest 1 ne proposait qu’une résolution de 1440 × 1600 par œil. Alors oui, les contrastes seront moins infinis, et les noirs moins profonds, mais on aura tout de même droit à une meilleure qualité d’image grâce aux 50% de pixels de plus que le Quest 1. En plus, l’effet de grille sera considérablement limité, puisque les écarts entre chaque pixels sera réduit.

Un boost de puissance

L’Oculus Quest 2 embarque un Snapdragon XR2, soit une version adaptée du Snapdragon 865, qui équipait le Quest 1, pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ce remplacement apporte un boost de puissance considérable, de quoi faire tourner des jeux très gourmands, fluidifier la navigation dans le menu et améliorer le niveau de détails des images. Concernant le suivi des mouvements, on aura droit à un résultat excellent et à une belle réactivité. Et pour profiter au maximum de vos sessions, assurez-vous d’avoir au moins un espace de 2 x 2 m à disposition. Dans tous les cas, son aspect autonome (qui ne nécessite pas obligatoirement de raccordement à un appareil, donc) sera un véritable atout pour jouer dans les meilleures conditions.

Mais là où le Quest 2 marque aussi des points, c’est sur sa capacité à fonctionner avec un PC. Toutefois, il vous faudra investir dans un câble USB-C d’au moins 3 mètres pour pouvoir jouer confortablement et ne pas être gêné. Enfin, côté autonomie, comptez 2 à 3 heures de jeu sur une seule charge.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre complet de l’Oculus Quest 2.

