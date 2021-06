Mi Scooter 1S : la trottinette électrique de Xiaomi perd 150 € pour les soldes

La Xiaomi Mi Scooter 1S est la trottinette électrique milieu de gamme du constructeur chinois. Aujourd'hui, son prix passe de 449 à seulement 299 euros sur Electro Dépôt pour devenir aussi abordable que la Mi Scooter Essential, le modèle entrée de gamme de la marque.

Xiaomi propose trois modèles de trottinettes électriques sur le marché : la Mi Scooter Essential pour un prix abordable, la Mi Scooter Pro 2 pour une expérience plus premium et, entre les deux, la Mi Scooter 1S. D’ailleurs, cette dernière possède actuellement le meilleur rapport qualité-prix des trois grâce à cette réduction de 150 euros sur son prix d’origine.

Xiaomi Mi Scooter 1S : une trottinette électrique avec …

Un châssis solide en aluminium

Une vitesse réglementée à 25 km/h

Une autonomie annoncée de 30 km

Au lieu de 449 euros depuis son lancement l’année dernière, la Xiaomi Mi Scooter 1S est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 299 euros sur Electro Dépôt.

Le même design depuis la M365, ou presque

La Xiaomi Mi Scooter 1S ressemble à une trottinette électrique Xiaomi. Peu de changement sont à remarquer par rapport à la M365. On retrouve ce même châssis en aluminium, toujours robuste, capable de supporter une charge maximale de 100 kilos. Elle pèse d’ailleurs 12,5 kg, un poids identique à l’ancien modèle et elle aussi se replie sur elle-même pour faciliter le rangement et le transport. La certification IP 54 est encore une fois de la partie pour résister aux gouttes de pluie et à la poussière. La seule différence esthétique vient des bandeaux réfléchissants, désormais orange au lieu de rouge.

Un engin conforme à la réglementation française

Comme la plupart des trottinettes électriques pour le grand public, la vitesse maximale est bridée à 25 km/h pour être en conformité avec la réglementation française. La 1S propose trois modes pratiques pour rouler en ville : un mode piéton jusqu’à 5 km/h (indispensable sur les trottoirs), un mode standard jusqu’à 20 km/h et un mode sport pour monter jusqu’à 25 km/h. Un régulateur de vitesse est même de la partie. Tout est disponible depuis l’écran incrusté dans le guidon, avec quelques autres informations comme la vitesse ainsi ou la jauge restante de batterie.

Une bonne autonomie et quelques ajouts pratiques

La marque annonce 30 km d’autonomie, mais tout dépendra de la nature de votre parcours et du mode utilisé. D’ailleurs, plus la batterie se vide, plus la trottinette ralentira : veillez donc à garder votre chargeur dans votre sac. Enfin, Xiaomi indique avoir amélioré la qualité des pneus de sa trottinette et tant mieux, car c’était un point noir des générations précédentes qui avaient tendance à crever régulièrement. Notez également que la Mi Scooter 1S propose le verrouillage/déverrouillage Bluetooth via l’application dédiée de Xiaomi.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test de la Xiaomi Mi Scooter 1S.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi Scooter 1S.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphone, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.