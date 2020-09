Les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic sont à seulement 39 euros sur Amazon

Annoncés en juillet dernier, les écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic voient déjà leur prix baisser. Au lieu de 50 euros, on peut les trouver à 39 euros sur Amazon.

Certains écouteurs sans fil peuvent être plutôt onéreux, mais certaines marques comme Xiaomi proposent des références plus abordables et tout aussi efficaces. Annoncés en juillet dernier, les Mi True Wireless Earphones 2 Basic du constructeur chinois se démarquent par des performances intéressantes et un design qui se rapproche des Airpods, tout en restant à bas prix. Aujourd’hui, on les trouve encore moins chers sur Amazon.

Habituellement proposés à 50 euros, les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic sont aujourd’hui disponibles à 39 euros sur Amazon.

Avec les Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Xiaomi a sans doute voulu se rapprocher du design et de la sobriété des fameux AirPods d’Apple, avec un petit boîtier de charge similaire qui tient dans la poche. On retrouve d’ailleurs, comme chez la marque à la pomme, un design open-fit et non intra-auriculaire. Cela empêchera la sensation de gêne qui peut être occasionnée par des embouts en silicone placés dans le canal auditif.

Ces Mi True Wireless Earphones 2 Basic disposent des codecs SBC et AAC, qui suffiront largement pour écouter de la musique depuis des plateformes comme Spotify ou Apple Music. La qualité sera amplement satisfaisante, sans naturellement se mesurer aux écouteurs true wireless plus haut de gamme. Notez cependant que la réduction de bruit active n’est pas disponible pour la musique, mais elle le sera pour les appels grâce à ses deux microphones. Vous n’aurez donc aucun soucis à entendre clairement votre interlocuteur, sans être perturbé par le bruit ambiant.

Enfin, la surface de ces écouteurs est tactile afin de contrôler la musique, la mettre en pause ou bien répondre à un appel. Ils disposent aussi d’une fonctionnalité de détection pratique qui permet d’interrompre une musique lorsqu’on enlève l’écouteur de son oreille. Côté autonomie, la marque annonce 5 heures d’écoute consécutive, et 20 heures avec le boîtier de charge, lequel se recherche via son port USB-C.

