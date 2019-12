La Huawei Watch GT est de retour à moins de 100 € dans un stock très limité

On a déjà vu la Huawei Watch GT à ce prix, mais c’était pendant le Black Friday. La montre connectée chinoise est à nouveau proposée à 99 euros sur Rue du Commerce, que ce soit le modèle Classique ou Active. Une aubaine pour celles et ceux qui avaient loupé le coche.

La Huawei Watch GT classique est similaire au modèle portant la mention Active, à l’exception du design. Elle a depuis été remplacée par la nouvelle Huawei Watch GT 2, mais c’est pas le même budget. De plus, l’ancien modèle est toujours aussi intéressant en 2019 pour bénéficier des fonctionnalités d’une montre connectée, surtout en promotion.

La Huawei Watch GT en bref

Son design élégant et agréable à porter au quotidien

Ses nombreuses fonctionnalités sous Lite OS

Son autonomie très confortable

Dans la limite des stocks disponibles, la Huawei Watch GT est disponible à 99 euros sur Rue du Commerce, contre 229 euros à son lancement. On trouve également le modèle Active au même prix.

La Huawei Watch GT (Active) est la première montre du constructeur chinois à opter pour un système d’exploitation maison, Huawei Lite OS. Vêtue d’un bracelet en silicone et d’un boîtier en acier inoxydable, la Watch GT possède un design élégant qui se porte agréablement au poignet, sans être pour autant encombrante pour son utilisateur. Son écran AMOLED de 1,39 pouce produit un bel effet et se révèle par ailleurs très résistant aux rayures grâce à sa protection en DLC (diamond-like carbon).

La montre connectée de Huawei embarque évidemment de nombreux capteurs pour suivre l’activité, comme un GPS, un capteur de fréquence cardiaque optique, ainsi qu’un gyroscope et un magnétomètre. Orientée vers la santé et le sport, elle suit donc quotidiennement le nombre de pas, les calories brûlées, ou encore le temps, la qualité du sommeil, et bien plus. De plus, avec l’application Huawei Health, vous aurez la possibilité de consulter vos statistiques personnelles, mais aussi de les synchroniser avec d’autres applications de suivi sportif comme Google Fit, MyFitnessPal ou UP de Jawbone.

Pour couronner le tout, la Huawei Watch GT (et Active) possède une autonomie vraiment confortable. Grâce à une batterie de 420 mAh et une interface logicielle peu gourmande, son endurance est estimée à plus de deux semaines, selon l’utilisation.

