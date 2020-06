La montre connectée Huawei Watch GT revient à un très bon prix

La Huawei Watch GT, la montre connectée de la marque chinoise, se trouve de nouveau à moins de 90 euros. Rue du Commerce propose en effet une nouvelle promotion de 50 % sur ce wearable incontournable, qui est de plus en plus populaire à force que son prix baisse.

La Huawei Watch GT, prédécesseur de la GT 2, est l’une des montres connectées les plus complètes du constructeur chinois. Ce n’est sûrement pas difficile dit comme ça, vu que le constructeur chinois a lancé uniquement 2 modèles… Cependant, cette ancienne référence est toujours très efficace en 2020 pour le suivi de santé, d’autant plus avec une promotion de plus de 50 % sur son prix d’origine.

En bref

Une excellente autonomie

Un écran AMOLED bien calibré

Une montre aux belles finitions

Au lieu de 199 euros à son lancement, la Huawei Watch GT est disponible à 89 euros sur Rue du Commerce. C’est une excellente alternative abordable, car le deuxième modèle est encore aujourd’hui vendu au prix fort.

La Huawei Watch GT n’a rien à envier à la GT 2 et est presque toujours aussi actuelle en 2020. La montre propose un usage largement orienté vers la santé. Elle propose en effet un nombre considérable de fonctions comme celui pour le suivi du rythme cardiaque ou encore le suivi du sommeil. Elle dispose logiquement d’un capteur GPS, mais aussi d’un gyroscope ou encore d’un magnétomètre.

D’autres fonctions sont aussi disponibles sur cette montre connectée, il faudra cependant passer par l’application dédiée Huawei Health (disponible sur iOS et Android). Cette connexion permettra de synchroniser les données recueillies par la montre afin de les traiter plus précisément dans l’application. Cette synchronisation est aussi possible avec d’autres applications de suivi sportif comme Google Fit, MyFitnessPal ou UP de Jawbone.

La Watch GT est dotée d’une batterie de 420 mAh qui lui permettra de tenir deux semaines selon le constructeur, notamment grâce au système d’exploitation Huawei LiteOS peu gourmand. Pas de crainte pour aller sous la douche, elle est aussi étanche jusqu’à 50 mètres.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Huawei Watch GT.

