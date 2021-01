iRobot Roomba i7+ : cet excellent robot aspirateur est soldé à -27 %

Si vous voulez ce qui se fait de mieux en matière de robots aspirateurs, nous vous présentons l'excellent iRobot Roomba i7+. Cette référence premium profite des soldes d'hiver 2021 pour s'afficher à prix réduit chez différents e-commerçants : 729 euros au lieu de 999.

Le iRobot Roomba i7+est l’un de nos robots aspirateurs préférés. Il est intelligent avec de nombreuses fonctions automatiques, suffisamment puissant pour ne laisser aucune trace sur son passage et surtout très pratique grâce à sa station de vidage. On le trouve en ce moment avec une remise de 27 % sur son prix habituel.

En bref

Une cartographie précise

Les nombreuses fonctionnalités intelligentes

La compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 999 euros, le iRobot Roomba i7+ avec sa station de vidage automatique est aujourd’hui disponible en promotion à 729 euros à la Fnac, chez Darty et sur Boulanger.

Pour en savoir plus 👇

Le iRobot Roomba i7+ connaitra son nouvel environnement sur le bout de ses doubles brosses en caoutchouc multi-surface et anti-emmêlement grâce à son capteur de proximité et sa caméra pour cartographier l’intérieur de votre maison/appartement. Il reproduit des cartes fidèles et mémorise jusqu’à 10 plans différents.

Tout est accessible depuis l’application iRobot Home (disponible sur Android et iOS). Vous pourrez renommer vos cartes et planifier des heures de passage, avec même la possibilité de choisir la pièce à nettoyer ou bien délimiter une zone précise. Vous pourrez également le contrôler à distance avant de rentrer du travail ou encore le lancer avec votre voix, confortablement installé dans votre canapé, grâce à sa compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa.

Ce robot aspirateur propose évidemment un nettoyage efficace. Sa puissance d’aspiration est estimée comme 10 fois supérieure à celle de la série Roomba 600. De plus, il s’ajuste automatiquement en fonction du type de sol (moquette, parquet, carrelage, etc.) et arrive même à circuler sur des sols accidentés comme un tapis épais, par exemple. Le Roomba i7+ n’oublie pas non plus les petits recoins, il surprend également par sa faculté à contourner méticuleusement les obstacles sur son trajet (pieds de chaise, gamelle pour animaux, etc.).

Il apprend d’ailleurs de ses erreurs pour devenir plus efficace au quotidien, notamment en évitant les zones où il a déjà rencontré des problèmes pour ne pas faire la même erreur lors de ses prochains passages, tout en en analysant minutieusement son travail pour savoir si, oui ou non, il doit repasser sur une zone à nettoyer plus en profondeur.

En ce qui concerne l’autonomie, comptez environ 60 minutes de nettoyage d’une seule traite. Si le ménage n’est pas encore fini, il reviendra tout seul à sa station de charge pour récupérer de la batterie, puis finir son travail à l’endroit précis où il s’était arrêté. La station permet également de vider automatiquement le sac de 0,4 litre de l’aspirateur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du iRobot Roomba i7+.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le iRobot Roomba i7+.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !