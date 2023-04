iRobot Roomba i7+ : ce robot aspirateur haut de gamme est à moitié prix

Le ménage des sols est une corvée pour laquelle on peut manquer de temps, soit parce que le travail occupe déjà une grosse partie de nos journées, soit parce qu'on n'a pas le courage de s'y mettre. Avec le iRobot Roomba i7+ qui allie de très bonnes performances et une panoplie complète de fonctionnalités, vous n'aurez plus à vous en soucier. Vous pouvez en ce moment profiter d'une promotion sur ce robot-aspirateur haut de gamme qui voit son prix passer de 1 199 euros lors de son lancement à 549,99 euros.

Sur le marché des robots-aspirateurs, les Roomba de iRobot sont une valeur sûre sur laquelle on peut compter. Le constructeur américain propose un catalogue complet comprenant plusieurs modèles haut de gamme dont le Roomba i7+. Nous avons eu l’occasion de le tester et il nous a conquis, au point de lui attribuer la note quasi-parfaite de 9/10. Et, en ce moment, une promotion sur Darty lui fait profiter d’une ristourne de 650 euros par rapport à son prix de lancement.

Le iRobot Roomba i7+ en quelques points

Des performances de haute volée

Un système de vidage automatique

Une application dédiée complète et bien pensée

Lancé à 1 199 euros, l’iRobot Roomba i7+ est maintenant disponible en promotion à 549,99 euros chez Darty.

Des performances efficaces et une navigation précise

Le Roomba i7+ ne se contente pas seulement d’être un robot-aspirateur dix fois plus puissant que ses prédécesseurs de la série Roomba 600, c’est aussi une machine qui s’applique consciencieusement à sa tâche avec ses brosses latérales en caoutchouc qui récurent contre les murs et les angles. Il est vrai qu’à ce prix, on aimerait également avoir un système de lavage, mais on ne va pas chipoter avec l’efficacité dont il fait déjà preuve. Le constructeur annonce une autonomie de 75 minutes et le bruit s’élève entre 60 et 70 dB.

Le robot-aspirateur se pilote grâce à l’application iRobot Home et est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Contrairement à la plupart des autres robots-aspirateurs, le Roomba i7+ se dirige non pas avec un télémètre laser, mais une caméra et la cartographie des lieux se fait automatiquement dès la première session de nettoyage. L’application vous permet entre autres d’éditer les cartes pour définir des no-go zones, programmer des sessions de nettoyage et lâcher le robot à distance.

Le vidage automatique pour ne plus se salir les mains

Le Roomba i7+ s’accompagne d’une station de vidage automatique qui fait le sale boulot en une poignée de secondes dans un sac anti-allergène. Un seul de ces sacs peut accueillir les dépôts de cinq sessions de nettoyage complet, vous aurez donc à le changer environ tous les deux mois. C’est dommage de devoir dépenser exprès dans ces sacs, mais c’est sûrement pour une question d’hygiène, le système collecte tout de même des moisissures, des pollens, des acariens et toutes sortes d’allergènes.

En ce qui concerne l’entretien, le bac de 0,4 litre peut être enlevé pour pouvoir être nettoyé, de même pour le filtre qui doit être décrassé de temps en temps. La station sert également de base de recharge et peut refaire le plein de la batterie du Roomba i7+ en 90 minutes selon le constructeur. Le robot-aspirateur y retournera automatiquement dès qu’elle perçoit qu’elle n’a plus assez de batterie afin de ne pas tomber à plat au beau milieu de votre salon.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le iRobot Roomba i7+.

Afin de comparer le iRobot Roomba i7+ avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des meilleurs robots aspirateurs du moment.

