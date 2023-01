iRobot Roomba i7 : un robot aspirateur premium à moitié prix pour ce début d’année

Les fêtes de fin d'année sont désormais derrière nous, mais pour certains, elles ont laissé des traces. Si vous devez procéder à du nettoyage en profondeur, faites-le sans efforts avec la référence des aspirateurs robots : l'iRobot Roomba i7. En ce moment, l'offre de Boulanger permet de l'obtenir à 369 euros au lieu de 679 euros.

De tous les actuels constructeurs d’aspirateurs robots, peu s’illustrent avec des modèles innovants, durables et fiables. Si vous êtes à la recherche d’un appareil performant et solide, la série Roomba i7 d’iRobot reste une valeur sûre. Si ce modèle se révèle être cher, aujourd’hui vous pouvez faire une économie de 310 euros sur l’achat de ce produit, soit 45 % de réduction.

En quoi l’iRobot Roomba i7 est intéressant ?

Divers modes d’aspiration

Une cartographie sophistiquée

Une application dédiée

Au lieu de 679 euros habituellement, l’iRobot Roomba i7156 est maintenant disponible en promotion à 369 euros chez Boulanger.

Puissance et efficacité comme maitre mots

La puissance de l’aspiration est déterminante sur l’efficacité d’un aspirateur robot. Avec le Roomba i7, iRobot ne s’est pas contenté que de ça, puisque le constructeur a aussi veillé à ce qu’il soit efficace. Pour ce faire, vous avez la fonction Power Boost pour régler, selon les circonstances et le type de sol, la puissance d’aspiration. Que ce soit du carrelage, de la moquette, du parquet ou un tapis, aucune saleté ne résistera au Roomba i7.

Ce modèle ne se contentera pas seulement d’exécuter vos instructions. En fonction de vos habitudes de nettoyage, il est en mesure de vous prodiguer des conseils pour que le nettoyage soit davantage efficace. Cela est possible grâce à iRobot Home. De plus, la cartographie embarquée permet à l’application de reconnaitre chacune de vos pièces, ce qui est pratique pour contourner des objets étrangers et bien entendu, pour mieux les nettoyer.

Un robot aspirateur très intelligent

Vous avez trois manières de commander l’iRobot Roomba i7 : physiquement sur des boutons, depuis l’application dédiée et à travers Alexa et Google Assistant. Au-delà de la commande vocale, cela permet surtout d’automatiser le nettoyage, ce qui est vraiment pratique parce que même si vous n’êtes pas chez vous, l’aspirateur robot exécutera de lui-même vos routines de ménage.

Avec une hauteur de 9,3 cm, le Roomba i7 est assez fin pour pouvoir aspirer et nettoyer sous certains meubles. Le robot aspirateur est aussi doté d’une brosse en caoutchouc pour mieux se débarrasser des poils d’animaux ou des cheveux. Enfin, pour l’autonomie, c’est de l’ordre d’une heure et demie. Vous n’avez pas à vous déplacer pour le recharger. Equipé d’IA, s’il venait à manquer de batterie pendant sa session, l’aspirateur se dirigera tout seul vers sa station de recharge et une fois rechargé, il reprendra là où il s’est arrêté.

Les alternatives au iRobot Roomba i7

