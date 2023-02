iRobot Roomba i7+ : ce robot aspirateur premium est à moitié prix pendant les soldes

L’iRobot Roomba i7+ allie efficacité d’aspiration, facilité d’utilisation et l’automatisation du vidage de la poussière grâce à sa station. Un bon allié pour le ménage donc, surtout qu’il est à 549 euros contre 1 199 euros à sa sortie.

Le Roomba i7+ est un aspirateur robot premium de la marque iRobot. En plus d’assurer une aspiration puissante pour eliminer les poussières, il possède un atout supplémentaire, celui d’être vendu avec une station de vidage pour que vous n’ayez à vous préoccuper de rien. Et, la bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, il profite d’une réduction de 650 euros grâce à cette offre pour la fin des soldes.

L’essentiel à retenir de l’iRobot Roomba i7+

Un aspirateur efficace pour nettoyer vos sols

Apprend et suggère des routines

Avec un système de vidage automatique

Vendu à sa sortie à 1199 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ avec sa station de vidage automatique est aujourd’hui bien plus accessible et se négocie à 549,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iRobot Roomba i7+. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' iRobot Roomba i7+ au meilleur prix ?

Bien équipé pour un nettoyage efficace

L’iRobot Roomba i7+ profite du savoir faire de la marque, et ne manque pas de puissance. Avec ses deux brosses en caoutchouc, il est capable de s’adapter à différent type de sols, du carrelage aux tapis en passant par le parquet, pour ramasser poils d’animaux, poussières et autres saletés qui s’accumulent sur vos sols. Et, pour n’oublier aucun endroit, des brosses latérales se chargent de leur côté d’aspirer les poussières près des murs ou dans les recoins.

Il va pouvoir se faufiler sous de nombreux meubles grâce à son design circulaire et sa hauteur ne dépassant pas les 10 cm. Bourrés de capteurs, il se repère facilement dans votre domicile, et évite les obstacles afin de poursuivre sa routine de ménage.

Et qui est précis et autonome

Ce robot aspirateur va cartographier votre domicile à l’aide d’une caméra et un capteur de proximité, qui servira notamment à gérer les obstacles. Les plans ainsi enregistrés seront tous accessibles sur l’application dédiée. Cette dernière donne la possibilité de planifier des heures de passage lorsque vous êtes chez vous ou dehors, choisir une pièce particulière à nettoyer, contrôler le robot à distance ou même lui ordonner d’éviter certaines zones.

Avec son système d’autovidage, le robot va vider les saletés collectées de façon autonome pendant une période pouvant aller jusqu’à 60 jours. Elles seront toutes versées dans un sac anti-allergène pour capturer le pollen ou les moisissures. L’hygiène sera donc assurée à tout moment, d’autant plus que ce sac se ferme très facilement pour ne pas avoir à toucher les poussières aspirées par le robot. Enfin, il faudra compter pas plus de 60 minutes pour faire appel à ses services. Lorsque le robot tombe en rade, il se rechargera et pourra reprendre son travail là où il s’était arrêté. À noter, le Rombe i7+ est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa pour pouvoir lui ordonner, à la voix, de commencer sa tâche.

Pour vous aider dans votre choix, nous vous invitons à consulter notre test complet sur l’iRobot Roomba i7+.

Lire aussi

Notre sélection des meilleurs aspirateurs robots à acheter en 2023

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Nos sélections par marques

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).