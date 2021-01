iRobot, Xiaomi, Roborock… Notre sélection spéciale soldes de robots aspirateurs

Vous souhaitiez profiter des soldes pour changer votre équipement spécial ménage et opter pour un robot aspirateur ? Cela tombe bien : voici notre sélection d'aspirateurs robots dont le prix baisse pendant les soldes.

Les robots aspirateurs sont d’excellents moyens de se décharger d’une corvée de ménage dont on se passerait bien : ils aspirent les sols à votre place et savent se diriger seuls dans la maison. Plutôt onéreux de base, ces robots bénéficient tout de même de promotions bienvenues pendant les soldes. Voici donc notre sélection de robots aspirateurs, à partir de 169,99 euros.

Voici les offres en un clin d’œil

L’aspirateur robot Xiaomi Mija à 169,99 euros

L’aspirateur robot Mija est une référence abordable par rapport aux autres modèles présents sur le marché. Pourtant, il ne manque pas d’atouts et se chargera de récolter toutes les poussières présentes sur le sol de votre maison. Muni d’une tripotée de capteurs (mural, collision, boussole, chute…), il sera capable de tracer une cartographie de votre maison pour mieux se repérer. S’il dispose d’une capacité d’aspiration plutôt forte, il saura rester silencieux lors de son passage.

Pour suivre son chemin en temps réel, ou même définir un programme de nettoyage, rendez-vous sur l’application mobile. Enfin, côté autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation de 2h30 après une charge complète grâce à sa batterie de 5 200 mAh. Le robot retournera automatiquement vers sa station une fois le nettoyage terminé ou si la batterie est épuisée.

En bref

Une grande variété de capteurs

Une cartographie de l’intérieur

Un nettoyage efficace

Au lieu de 189,99 euros, l’aspirateur robot Xiaomi Mija est actuellement soldé à 169,99 euros sur Cdiscount.

L’aspirateur robot iRobot Roomba 675 à 199,99 euros

Le iRobot Roomba 675, qui intègre deux brosses, effectue sa tâche en toute discrétion. Il est doté de capteurs efficaces et pourra aspirer la poussière sous les meubles et dans chaque recoin, tout en évitant les obstacles et le vide grâce à des détecteurs. Le nettoyage sera très complet, notamment grâce à la technologie Dirt Detect qui se chargera de repérer les zones les plus sales pour que le robot concentre toute son action sur celles-ci. Il s’adaptera aussi à tous types de sols, y compris les tapis.

Sur l’application iRobot Home, vous pourrez programmer jusqu’à 7 nettoyages par semaine et avoir accès à plusieurs informations concernant l’action du iRobot Roomba 675. Ce dernier pourra fonctionner pendant 90 minutes avant de devoir se recharger sur sa station, vers laquelle il reviendra une fois son job terminé.

En bref

Un bon rapport qualité/prix

Des capteurs intelligents et efficaces

Le contrôle à distance sur l’application

Habituellement proposé à 298,90 euros, l’aspirateur robot iRobot Roomba 675 est désormais affiché à 199,99 euros sur Boulanger pendant les soldes.

L’aspirateur robot Ecovacs Deebot Ozmo 920 à 369,98 euros

Le Deebot Ozmo 920 d’Ecovacs est un aspirateur robot haut de gamme qui ne se contente pas d’aspirer : en plus de ses brosses latérales, sa brosse centrale et sa bouche d’aspiration directe, il dispose également d’un bac d’eau pour passer la serpillère. Il est également muni d’un télémètre laser tournant à 360° afin d’analyser les obstacles et les murs de votre habitation et la cartographier par la suite. Cette carte sera accessible sur l’application Ecovacs Home, laquelle vous donnera aussi la possibilité d’ordonner au robot de nettoyer des zones précises, ou encore de lui interdire l’accès à certains endroits de votre logement.

Côté autonomie, le Deebot Ozmo 920 pourra fonctionner pendant 110 minutes avant de devoir être rechargé. Notons enfin que cet aspirateur est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du robot Ecovacs Deebot Ozmo 920.

En bref

Un aspirateur puissant pour un nettoyage ultra complet

La possibilité de lui faire passer la serpillère

Une cartographie précise du logement

D’abord disponible à 499,98 euros, puis réduit à 419,98 euros, l’aspirateur robot Ecovacs OZMO920 est actuellement affiché à 369,98 euros sur Amazon grâce à un coupon de 50 euros à sélectionner.

L’aspirateur robot Neato Robotics D650 à 379,99 euros

Contrairement à la majorité des aspirateurs robots qui adoptent une forme ronde, le modèle D650 de Neato Robotics propose un format en « D », qui facilite l’aspiration des poussières dans les angles et le long des murs. Il s’accompagne par ailleurs d’une brosse spécialement conçue pour l’aspiration des poils d’animaux : beaucoup plus large que les brosses classiques, elle peut récupérer beaucoup plus de poils que d’ordinaire. Si vous avez des compagnons à 4 pattes à la maison, cette référence sera donc idéale pour ne plus vous arracher les cheveux devant les boules de poil qui s’accumulent sur le sol.

De plus, grâce à sa technologie laser, le D650 sera apte à cartographier votre logement pour mieux s’y repérer. Là encore, la carte sera accessible sur l’application Neato. Au niveau de l’autonomie, comptez 2 heures d’utilisation avant que le robot ne s’épuise. Enfin, les compatibilités avec Google Assistant et Alexa seront de la partie.

En bref

Un aspirateur parfait pour les poils d’animaux

Un format pratique pour les angles

Une application complète

Au lieu de 579,99 euros, l’aspirateur robot Neato Robotics D650 est maintenant disponible à 379,99 euros sur Amazon.

L’aspirateur robot Roborock S6 à 399,99 euros

L’aspirateur robot Roborock S6 est doté d’un système d’aspiration performant et efficace sur les poussières et autres saletés présentes sur vos sols. Il est également muni d’un réservoir d’eau pour pouvoir passer la serpillère par la suite, sur une surface d’environ 12 m².

Ses capteurs se chargeront quant à eux de dresser une cartographie précise de votre habitation, accessible depuis l’application Mi Home. Sur cette dernière, vous pourrez également programmer les passages du robot ou le contrôler à distance en votre absence. Google Assistant et Amazon Alexa vous permettront également de lui ordonner des tâches. Enfin, cet aspirateur Roborock promet une autonomie de 3 heures, ce qui devrait être amplement suffisant pour récurer tous vos sols.

En bref

Un réservoir d’eau pour passer la serpillère

Une application pratique

Une bonne autonomie

Auparavant proposé à 469,99 euros, l’aspirateur robot Roborock S6 est actuellement soldé à 399,99 euros sur Rue du commerce.

L’aspirateur robot iRobot Roomba i7558 à 729 euros

Le robot aspirateur iRobot Roomba i7 fait sans aucun doute partie des meilleures références présentes sur le marché. Il a surtout l’avantage de vider son bac automatiquement dans un sac au niveau de sa station de chargement une fois le nettoyage terminé. Ce robot est aussi un petit monstre de puissance puisqu’il peut délivrer une aspiration 10 fois supérieure aux modèles précédents, selon la marque. Le Roomba i7558 est muni de deux brosses en caoutchouc qui s’adapteront à tous types de sols. Mention spéciale pour sa capacité de filtrage à 99 % des moisissures, pollens et autres allergènes qui rendra ainsi votre habitation plus pure.

Sans surprise, sur un robot haut de gamme comme celui-ci, la cartographie du logement sera bel et bien disponible, tout comme la possibilité de programmer des nettoyages dans n’importe quelle pièce. De plus, le robot comporte plusieurs capteurs qui lui permettront de gérer les obstacles. L’autonomie ne sera pas en reste avec plus d’une heure d’utilisation avant de tomber à plat, et une recharge qui s’effectue en 90 minutes environ. Les compatibilités avec Google Assistant et Amazon Alexa seront elles aussi disponibles.

En bref

Une vidange automatique

Filtre les allergènes

Une cartographie du logement très efficace

Au lieu de 999 euros, l’aspirateur robot iRobot Roomba i7558 est désormais proposé à 729 euros sur Boulanger pendant les soldes.

