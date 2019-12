MacBook Pro 16 pouces : 200 à 300 euros de moins partout, sauf sur l’Apple Store

Le MacBook Pro 16 pouces bénéficie d'une belle ristourne quelques semaines après son arrivée sur le marché. On fait le point sur les configurations disponibles.

La grosse actualité MacBook de l’année, c’est la nouvelle version 16 pouces de son MacBook Pro, avec son clavier «Magic» remanié, des haut-parleurs améliorés, des microphones performances et d’autres nouvelles fonctionnalités que vous pouvez découvrir dans la vidéo de Julien Cadot (Numerama) ci-dessous. Étonnamment, plusieurs configurations de cette machine sont déjà jusqu’à 300 euros de moins par rapport aux prix pratiqués sur l’Apple Store. Ce sont des bonnes affaires si vous envisagez d’en acheter un.

La configuration avec un CPU Intel Core i9 octocœur 2,3 GHz, 16 Go de RAM, 1 To de SSD et le GPU Radeon Pro 5500M est à 2 900 euros (300 euros de moins) chez Amazon et Rue Du Commerce.

La configuration un avec un CPU Intel Core i7 hexacœur 2,6 GHz, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et le GPU AMD Radeon Pro 5300M est à 2 470 euros (200 euros de moins) chez Amazon et Rue Du Commerce.