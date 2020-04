Amazon propose une belle réduction pour l’Apple MacBook Pro 16 pouces

Ce MacBook Pro d'Apple équipé d'un Intel Core i9 et d'un SSD 1 To est la plus puissante configuration par défaut, mais aussi la plus onéreuse. Il est cependant possible aujourd'hui de l'obtenir à prix réduit sur Amazon. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Étant l’ordinateur portable le plus premium d’Apple à ce jour, le MacBook Pro 16″ devient forcément plus intéressant avec une réduction de quelques centaines d’euros. On parle aujourd’hui de 300 euros de remise immédiate, soit une économie d’environ 10 % de son prix d’origine.

En bref

L’écran Retina 16 pouces

Une meilleure autonomie qu’avant

Quand la puissance et la mobilité ne font qu’un

Au lieu de 3 199 euros habituellement, l’Apple MacBook Pro 16″ (i9 + SSD 1 To) est aujourd’hui disponible à 2 899 euros sur Amazon.

On trouve également des configurations sur-mesure en promotion sur fnac.com. Voici quelques exemples :

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

En ce qui concerne Amazon, les livraisons continuent également de se poursuivre malgré la fermeture des centres français.

Pour en savoir plus 👇

Le MacBook Pro 16 pouces est le remplaçant du modèle 15 pouces. Hormis la diagonale, il intègre toujours une dalle LCD avec un excellent calibrage. On retrouve également la fameuse Touch Bar, ainsi que Touch ID pour le déverrouillage de l’appareil.

Il embarque un processeur Intel Core i9 octocœur de 9ème génération, cadencé à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,8 GHz), une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M ainsi que 16 Go de mémoire vive. Autant vous dire que cette configuration délivre suffisamment de puissance pour répondre à tous les besoins, même pour jouer à des jeux gourmands. De plus, il est équipé d’un SSD de 1 To pour fluidifier le tout.

Avec sa nouvelle batterie Li-po de 100 Wh, il est par ailleurs plus endurant que les modèles précédents. L’autonomie est estimée à une heure de plus selon Apple, ce qui n’est pas négligeable. Il est également compatible charge rapide.

En ce qui concerne la connectique, on retrouve quatre ports USB-C Thunderbolt 3 (dont le port alimentation) et un port casque. Il sera alors indispensable d’investir dans un hub USB. HooToo est une très bonne référence dans le domaine. Vous pouvez aussi consulter notre sélection des meilleurs hubs USB C.

