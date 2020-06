Le laptop Asus TUF Gaming A15 que nous avons testé est de retour en promotion

La configuration que nous avons testée pour l'Asus TUF Gaming A15 est effectivement de nouveau en promotion. Il s'agit du puissant modèle équipé d'un Ryzen 7 (dernière génération) qui passe aujourd'hui de 1 799 à 1 279 euros sur fnac.com.

L’ordinateur portable A15 d’Asus fait partie de la gamme TUF Gaming. Cette dernière a été renouvelée en début d’année et nous avons eu la chance de la tester. Nos mains se sont alors posées sur le modèle équipé d’un Ryzen 7 4800H, avec un GPU Nvidia RTX 2060, un SSD 256 Go (couplé à un HDD 1 To) ainsi que 16 Go de RAM, et il faut dire que cette configuration livre clairement la promesse de lire tous les jeux en Ultra sur PC. On recommande chaudement, surtout avec une promotion !

En bref

Une configuration haut de gamme

La fluidité du 144 Hz sur portable

La connectique assez complète

Au lieu de 1 799 euros, l’Asus TUF Gaming A15 que nous avons noté 8/10 est aujourd’hui disponible à 1 279 euros sur fnac.com, ce qui représente une économie de 520 euros sur un ordinateur portable premium lancé il y a quelques mois seulement.

Pour encore plus de puissance, le modèle Ryzen 9 4900H + SSD 1 To de l’Asus TUF Gaming A15 est également en promotion, à 1 499 euros contre 2 099 euros habituellement.

Pour en savoir plus 👇

La gamme Asus TUF est largement réputée dans le monde du gaming. Comme dit précédemment, elle a été renouvelée avec l’intégration des processeurs AMD Ryzen de dernière génération, avec l’architecture Zen 2, qui équiperont notamment la future console next-gen de Sony.

Avec le processeur Ryzen 7 4800H, c’est tout simplement la promesse d’une expérience PC sans compromis, aussi bien au niveau de l’expérience utilisateur qu’avec les jeux gourmands. On retrouve également 16 Go de mémoire vive et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 (compatible DirectX12) pour accompagner le tout.

Pour profiter comme il se doit des graphismes au maximum, l’Asus A15 opte pour une dalle Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz, soit un défilement de 144 images par seconde à l’écran. Elle est également compatible AMD FreeSync pour éviter le tearing en jeu, mais il faut avouer qu’on espérait mieux sur cette gamme de prix, notamment au niveau de la calibration de l’écran.

En ce qui concerne la connectique, elle est plutôt fournie avec 1 port HDMI, 3 ports USB, 1 port USB-C, 1 port Ethernet, 1 prise casque et 1 Display Port 1.4.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus TUF Gaming A15.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d'autres offres pour l'Asus TUF Gaming A15.



