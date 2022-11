Ce PC portable (Ryzen 5 + RTX 3050) est à moins de 600 € pour le Black Friday

S'il n'est pas le plus puissant des laptops de ce type, l'Asus TUF Gaming A15 propose tout de même une configuration solide et surtout un prix abordable. Le Black Friday le fait baisser à 599,99 euros au lieu de 739,99 euros.

Les PC typés « gamer » d’entrée/milieu de gamme prennent de plus en plus d’intérêt au fur et à mesure que le prix des configurations baissent et le Black Friday accentue encore plus cette idée. C’est ce qu’offre l’Asus TUF Gaming A15, doté d’une fiche technique intéressante pour des performances honorables. On peut le trouver à un prix raisonnable chez Cdiscount avec 140 euros de réduction.

Le TUF Gaming A15 d’Asus en quelques mots

Un châssis solide aux belles finitions

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Le combo Ryzen 5 + 16 Go de RAM + SSD NVME de 512 Go

Habituellement proposé aux alentours de 739 euros, le PC portable Asus TUF Gaming A15 est désormais disponible à 599 euros chez Cdiscount.

Un châssis robuste avec des normes militaires

La conception de ce Asus TUF Gaming A15 est assez particulière. Il arbore en effet une allure gamer originale avec un design foncé aux lignes anguleuses robuste de par sa conformité à la norme de résistance militaire américaine MIL-STD-810G.

Avec son épaisseur de seulement 2,7 cm et son poids de 2,3 kg, il n’est certes pas le plus compact des laptop mais peut se transporter relativement aisément. Ce dernier embarque par ailleurs une dalle LCD Full HD (1920 x 1080 pixels) de 15,6 pouces, le tout avec un taux de rafraichissement de 144Hz. La dalle est encadrée de très fines bordures, et laisse apparaitre un emplacement pour la Webcam assez large pour souligner la conception du châssis. Enfin le clavier est évidemment à l’image du reste : Gamer, avec les touches ZQSD en surbrillance et un rétroéclairage RGB.

Des performances suffisantes pour jouer en 1080p

Le Asus TUF Gaming A15 embarque une puce AMD Ryzen 5 4600H, un Octo Core certes d’ancienne génération, mais qui délivre malgré tout de solides performances générales à même de satisfaire de très nombreux utilisateurs. Il est épaulé par 16 Go de mémoire vive pour exploiter toute les capacités du CPU. Il embarque aussi une puce Nvidia RTX 3050, un GPU d’entrée de gamme certes, mais qui peut permettre de jouer dans de bonnes conditions en 720p ou Full HD, même aux jeux les plus récents. Notons aussi la présence d’un SSD NVME de 512 Go. Le TUF Gaming A15 sera aussi capable de rester silencieux grâce à des améliorations mécaniques du flux d’air et à des capacités thermiques intelligentes.

Enfin, au niveau de l’autonomie, le constructeur promet une durée d’utilisation d’un peu plus de 6 heures, mais tout dépendra bien sûr de la nature de vos usages. Côté connectique, le laptop est plutôt complet avec un port Ethernet Gigabit, deux ports USB 3.0 type A, dont un USB 3.2 Type-C (Gen2), un port HDMI 2.0b et une prise combo casque/micro. Côté sans-fil, c’est un combo Wi-Fi 6 ax (2×2) et Bluetooth 5.1. Notez cependant qu’il ne dispose pas de système d’exploitation pré-installé.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, soit la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.