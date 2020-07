Le Honor MagicBook 14 en pack avec des accessoires offerts, dont le Band 5

Le Honor MagicBook 14 pouces reprend grosso modo la formule MateBook D de Huawei, mais avec quelques éléments intéressants pendant les soldes. Boulanger propose ce laptop avec une souris, une housse et un bracelet connecté pour le même prix que seul, soit 599 euros.

Le Honor MagicBook est le premier ordinateur portable de la marque chinoise. Cependant, il faut savoir que ce type de produits ne subit pas les mêmes restrictions que les smartphones du groupe Huawei/Honor, ce qui veut tout simplement dire que ce « livre magique » embarque bel et bien une version agréé de Windows 10, avec évidemment un accès au Microsoft Store.

En bref

Une connectique variée

Un SSD NVMe de haute volée

Une fiche technique puissante pour le prix

Au lieu d’un montant total de 654 euros, le Honor MagicBook 14 pouces livré avec ses accessoires offerts (le Honor Band 5 d’une valeur de 29,90 euros et le combo housse + souris à 24,90 euros) est aujourd’hui disponible à 599 euros en exclusivité sur Boulanger.

On connait surtout Honor pour ses smartphones, mais le constructeur chinois a récemment commercialisé son premier ordinateur portable en France : le MagicBook. Ce n’est pas une totale nouveauté puisqu’il s’agit dans les grandes lignes d’une copie du MateBook D de Huawei lancé quelques semaines plus tôt, mais avec un prix plus intéressant.

Pour cela, il embarque la même fiche technique que son homologue, à savoir un processeur AMD Ryzen 3500U, 8 Go de mémoire vive et une puce graphique AMD Radeon Vega 8. Cette configuration s’en sort très bien dans les taches bureautiques et web. De même en jeu, le MagicBook peut par exemple faire tourner Fortnite à 30 images par seconde en Full HD, en limitant un peu les détails graphiques. Vous n’aurez pas une expérience optimale, mais ce n’est de toute façon pas le but d’un ultraportable.

La principale différence avec le MateBook D vient surtout de la capacité de stockage, ici de 256 Go à la place de 512 chez Huawei. Cependant, l’ordinateur portable de Honor a le mérite d’intégrer un SSD NVME Samsung (référence MZVLB256HBHQ) qui est capable d’atteindre des débits de 3,5 Go/s en lecture et 2,2 Go/s en écriture. C’est excellent !

Le design est enfin le même chez Huawei ou Honor. C’est un ultraportable avec de belles finitions, un clavier confortable et un touchpad plutôt large. On apprécie également sa connectique variée, avec 1 port HDMI, 1 port USB-C, 2 ports USB et 1 prise casque.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Honor MagicBook 14.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Honor MagicBook 14.

