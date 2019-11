Honor a dévoilé à Pékin son nouveau PC portable, le Honor MagicBook. Ce laptop sera lancé en France en début d’année prochaine, probablement autour du Mobile World Congress.

À l’occasion du lancement à Pékin du Honor View 30, la marque chinoise a dévoilé également une flopée d’autres appareils. En plus de ses nouveaux smartphones haut de gamme et de sa Magic Watch 2, la marque chinoise a dévoilé son nouveau PC portable, le Honor MagicBook.

Ce Honor MagicBook prend logiquement la relève du premier modèle lancé l’an dernier. Néanmoins, si le premier PC portable de la marque était resté cantonné au marché chinois, ce ne sera pas le cas de ce nouveau modèle qui sera disponible en Europe et en France.

Ce nouveau Honor MagicBook sera proposé en deux formats, avec un écran de 14 pouces ou avec une dalle de 15,6 pouces. Le modèle le plus compact est ainsi annoncé à 1,38 kg, tandis que le second pèse 1,53 kg. Dans les deux cas, Honor annonce des bordures relativement fines de 4,8 mm en haut et sur les côtés de l’écran. La bordure basse reste cependant particulièrement large et on est encore loin de la finesse d’une tablette comme la MatePad Pro annoncée ce lundi par Huawei. Toujours en termes de design, le Honor Magic Book se distingue par des lignes bleues taillées directement dans la coque en métal, disponible en deux couleurs, space gray ou mystic silver.

Jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en SSD

Concernant les composants, le Honor BagicBook sera proposé en deux configurations, avec un AMD Ryzen 5 3500U (Radeon Vega 8 Graphics) — le même que sur le RedmiBook 14 de Xiaomi — ou avec AMD Ryzen 7 3700U (Radeon RX Vega 10 Graphics). L’écran propose par ailleurs une définition de 1920 pixels par 1080, quelle que soit sa diagonale. Concernant la RAM, Honor propose 8 ou 16 Go au format DDR4 dual channel. Le Honor MagicBook est par ailleurs équipé d’un SSD pour le stockage, au format PCIe NVMe avec une capacité de 256 ou 512 Go selon les versions.

Le PC portable de Honor se recharge à l’aide d’une prise USB-C avec un chargeur 55W qui permet de récupérer 46 % de charge en 30 minutes. Il est également doté d’une batterie de 56 Wh, avec une autonomie promise d’une dizaine d’heures que ce soit en productivité, en lecture vidéo ou en navigation Web. De façon assez étrange, Honor annonce une batterie plus petite, de 42 Wh, sur la version 15 pouces. On peut également noter la présence d’une webcam rétractable intégrée dans le clavier, comme sur le MateBook X Pro de Huawei. Enfin, le Honor MagicBook dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales compatible avec Windows Hello. La connectivité est également complète avec deux prises USB-A (3.0 et 2.0), une prise USB-C, une prise HDMI et une prise audio jack.

Le Honor MagicBook ne sera pour l’heure lancé qu’en Chine avec deux versions, une sous Linux et une sous Windows 10.

Le MagicBook 14 est annoncé à 3899 et 4199 yuans, soit 500 et 540 euros HT environ, avec un Ryzen 5 3500U pour la première configuration et un AMD Ryzen 7 3700U pour la seconde. Le MagicBook 15 est lui lancé à 3899 yuans soit 500 euros HT environ.

Le lancement en France ne se fera quant à lui qu’à partir de février 2020, probablement autour du Mobile World Congress de Barcelone. Pour l’heure, on ignore encore son prix de sortie en Europe. Rappelons que Huawei a récemment récupéré l’autorisation d’installer Windows 10 sur ses ordinateurs.

NB : Notre journaliste Geoffroy Husson était présent à Pékin dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor.