Officialisé il y a quelques mois en Chine, l’ordinateur portable Xiaomi RedmiBook 14 semble se tracer un chemin vers les marchés européens.

Rappelez-vous, à la fin du mois de mai, Xiaomi présentait d’intéressants smartphones, les Redmi K20 et K20 Pro, mais aussi un tout nouvel ordinateur portable : le RedmiBook 14.

Or, cet appareil n’est disponible qu’en Chine pour le moment. Toutefois, comme l’a repéré le leaker Sudhanshu Ambhore, le RedmiBook 14 a récemment été certifié par la Commission économique eurasiatique. Le document relayé date en effet du 1er octobre dernier.

Redmi Book (Laptop) certified by EEC; To launch soon in Europe. pic.twitter.com/RHcqGL8JrA — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) October 1, 2019

Notons que ladite Commission couvre une partie de l’Asie ainsi que des pays d’Europe orientale. On peut ainsi supposer qu’une commercialisation du Xiaomi RedmiBook 14 est prévue sur ces marchés.

Or, si le produit fait son apparition à l’est du Vieux Continent, il serait assez logique de le voir vendu dans les États d’Europe occidentale tels que la France. Vous l’aurez compris, nous en sommes encore au stade de la spéculation.

Mais il semblerait bel et bien que l’ordinateur portable de Xiaomi s’approche lentement mais sûrement de nous. En outre, les Redmi K20 et K20 Pro ont eux déjà vu le jour en France, mais sous des noms différents : Xiaomi Mi 9T et Xiaomi Mi 9T Pro.

Le RedmiBook 14 pourrait ainsi connaître la même trajectoire.

Fiche technique

Comme son nom l’indique, le RedmiBook 14 offre un écran de 14 pouces. Du côté du poids, l’ordinateur portable ne dépasse pas 1,5 kg, pour une épaisseur de 17,95 mm. Il tourne sous Windows 10.

Le produit est propulsé par des Intel Core i5 de 8e ou 10e génération ou Core i7 de 8e génération, selon le modèle choisi. Il faut aussi compter sur un espace de stockage de 256 ou 512 Go et sur 8 Go de RAM. La Nvidia Geforce MX250 se charge de la partie GPU.

Le RedmiBook 14 offre aussi deux ports USB. En matière de connectique, on se retrouve avec 2 ports USB 3.0 et un autre en 2.0. Une prise HDMI et une sortie jack 3,5 mm sont également de la partie.