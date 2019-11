Ce mardi, Honor a présenté en Chine sa nouvelle montre connectée, la Magic Watch 2. Une montre qui rappelle par bien des aspects la Huawei Watch GT 2 lancé il y a quelques mois par le même groupe.

Ce mardi, Honor a dévoilé à Pékin sa nouvelle gamme de produits. Outre le Honor View 30 particulièrement attendu, la marque du groupe Huawei a également profité de l’événement pour présenter son nouvel ordinateur portable, le MagicBook, ainsi que sa nouvelle montre connectée, la Honor Magic Watch 2.

Comme son nom l’indique, la Magic Watch 2 prend la relève de la Watch Magic lancée en début d’année. Elle rappelle surtout la dernière toquante du groupe Huawei, la Watch GT 2, lancée en même temps que les Mate 30 et Mate 30 Pro.

En effet, la Honor Magic Watch 2 est disponible en deux formats avec des boîtiers de 42 ou 46 mm :

Boîtier de 42 mm, écran 1,2 pouce, 390×390 pixels

Boîtier de 46 mm, écran 1,39 pouce, 545×454 pixels

Les deux formats reprennent néanmoins des caractéristiques peu ou prou similaires avec un écran OLED pour les deux versions, capable de monter jusqu’à une luminosité de 800 cd/m². Les deux versions proposent par ailleurs un écran en acier inoxydable.

Mais c’est surtout avec l’intégration de la puce Kirin A1 que la Honor Magic Watch 2 rappelle sa cousine Watch GT 2 de Huawei. La nouvelle montre connectée de Honor profite à son tour de la dernière puce Bluetooth 5.1 du groupe Huawei, qui équipe déjà la Watch GT 2 ainsi que les écouteurs FreeBuds 3. Pour le système, on retrouve LiteOS, le système maison de Huawei et Honor qui équipe les montres du groupe depuis plus d’un an. Honor y a ajouté une petite fonctionnalité : la possibilité d’ajouter ses propres photos pour les utiliser en guise de cadran.

La Honor Magic Watch 2 promet une autonomie de deux semaines — sans spécifier pour quelle version — ainsi qu’une étanchéité jusqu’à 50m d’eau. Elle propose également un GPS dual fréquence, la possibilité de passer des appels en Bluetooth grâce aux microphones et haut-parleurs intégrés, ainsi que la possibilité d’écouter sa musique grâce au stockage de 4 Go. Enfin, la montre profite également du capteur de rythme cardiaque TruSeen 3.5 du groupe Huawei.

La Honor Magic Watch 2 sera proposée dans le commerce en France à 179 euros pour la version 42 mm et à 189 euros pour le modèle 46 mm. Elle devrait arriver en début d’année prochaine après une sortie en décembre en Chine.

NB : Notre journaliste Geoffroy Husson était présent à Pékin dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor.