Honor revient cet été sur le marché du laptop en dévoilant sur ses terres le MagicBook Pro. Remplaçant du MagicBook lancé l’année dernière, ce nouveau produit arbore une dalle de 16,1 pouces. Un format peu courant, qu’Apple devrait adopter lui-aussi sous peu.

Entièrement vêtu d’aluminium, c’est un appareil des plus sobres qu’Honor a présenté cette semaine en Chine. Le MagicBook Pro reprend les lignes de son père spirituel, le MateBook X Pro de Huawei (maison mère d’Honor), tout en passant sur un écran de 16,1 pouces. Un format qu’Apple aurait également pour projet d’adopter dans les prochains mois avec un futur MacBook Pro.

Le MagicBook Pro, qui doit être commercialisé prochainement en Chine, se dote en attendant d’une fiche technique aguicheuse pour un prix annoncé dès 5499 yuans — soit un peu plus de 700 de nos euros. A l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous ignorons toutefois si un lancement à l’international — et donc en Europe — est prévu.

Des composants haut de gamme pour moins de 1000 euros

Dans un châssis épais de 17 mm, Honor proposera au choix un Core i5 ou i7 de génération Whiskey Lake, 8 ou 16 Go de mémoire vive, et 512 Go ou 1 To de stockage en SSD. Le MagicBook Pro a par ailleurs le mérite d’embarquer une puce GPU Nvidia GeForce MX250 épaulée par 2 Go de VRAM. Peu performante, cette dernière permettra néanmoins à l’appareil d’animer avec plus d’aisance des logiciels de montage vidéo ou de retouche photo… et même de lancer quelques jeux. La définition de la dalle 16,1 pouces est quant à elle annoncée en Full HD (1920 par 1080 pixels).

Comme le souligne Les Numériques, le nouveau laptop d’Honor reprendra certaines spécificités du MateBook X Pro, comme l’intégration de la webcam dans l’une des touches du clavier.

L’épaisseur de l’appareil lui permet en outre d’embarquer une connectique généreuse, axée sur trois ports USB Type-A, un port HDMI et un port USB Type-C. Un bon point, d’autant que la chose se fait rare sur le marché des ordinateurs pensés avant tout pour la mobilité. En dépit d’un poids estimé à 1,7 kg, le MagicBook Pro se contente d’une batterie de 56 Wh. Une capacité que l’on retrouve d’ordinaire sur les appareils de 13,3 pouces indiquait cette semaine AnandTech.