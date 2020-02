La nouvelle montre Honor Magic Watch 2 déjà à prix réduit pour sa sortie

La nouvelle Honor Magic Watch 2 est officiellement disponible en France. Pour son lancement, une ODR de 30 euros est mise en place jusqu’au 29 février 2020, aussi bien pour le modèle 42 que 46 mm.

Honor est une filiale de Huawei, cela n’a alors rien d’anodin de retrouver des produits similaires dans les deux camps. On le constate déjà avec les smartphones, pour ne prendre qu’en exemple le Huawei Nova 5T et le Honor 20, mais aussi avec les montres connectées. En effet, la Honor Magic Watch 2 est un véritable clone de la Huawei Watch GT 2, mais en moins cher.

Deux modèles de la montre connectée sont lancés officiellement en France : 42 et 46 mm. Elles présentent quelques différences esthétiques, notamment au niveau du cadran en acier inoxydable, mais la fiche technique est sensiblement similaire. Tout d’abord, on retrouve un écran OLED capable de monter jusqu’à une luminosité de 800 cd/m², ce qui ne devrait poser aucun problème pour la consulter en plein soleil. On note également la présence de nombreux capteurs, en passant par le GPS dual fréquence jusqu’au capteur de rythme cardiaque TruSeen 3.5. Ensuite, la puce Kirin A1 propulse les deux modèles. Oui, c’est la même qui équipe la Watch GT 2. On remarque également une compatibilité avec le Bluetooth 5.1.

À l’instar de la montre de Huawei, la Honor Magic Watch 2 va elle aussi plus loin que le simple suivi sportif en proposant tout un tas de fonctionnalités, comme la possibilité de passer des appels en Bluetooth grâce aux microphones et haut-parleurs intégrés, ainsi que la possibilité d’écouter de la musique grâce au stockage intégré de 4 Go. En ce qui concerne l’autonomie, elle est annoncée à environ une semaine pour les deux modèles, selon le constructeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la Honor Magic Watch 2.

Honor Watch Magic 2 – 42 mm

Le modèle 42 mm de la Honor Magic Watch 2 possède un écran de 1,2 pouce et affiche une définition 390 × 390 pixels. Elle est commercialisée à 179 euros, mais l’ODR de 30 euros valable jusqu’au 29 février prochain permet aujourd’hui de l’obtenir à moins de 150 euros. C’est tout de même 50 euros de moins que la Huawei Watch GT 2 de la même dimension.

Honor Watch Magic 2 – 46 mm

En ce qui concerne le modèle 46 mm de la Honor Magic Watch 2, il propose quant à lui un écran de 1,39 pouce affichant une définition de 545×454 pixels. Elle est commercialisée à 199 euros, mais l’ODR de 30 euros valable jusqu’au 29 février prochain permet également de l’obtenir à prix réduit, à 169 euros pour être exact.

Si, par la suite, les offres ne sont plus disponibles, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les modèles 42 et 46 mm de la Honor Magic Watch 2.

Enfin, si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide des meilleures montres connectées en 2020.