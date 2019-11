Annoncée ce mardi en Chine, nous avons eu l’occasion de prendre en main la Honor Magic Watch 2, une montre très semblable à la Huawei Watch GT 2 lancée plus tôt dans l’année.

Annoncée ce mardi en Chine, la Honor Magic Watch 2 sortira en France en janvier prochain, après une disponibilité en Chine en décembre. On a cependant déjà pu la prendre en main.

Comme pressenti en voyant les caractéristiques et les premiers visuels de la Magic Watch 2, la montre ressemble ainsi fortement à la Huawei Watch GT 2. Elle est ainsi équipée des mêmes composants, du même logiciel et propose des fonctionnalités similaires à la dernière montre de Huawei.

Une montre très similaire à la Huawei Watch GT 2

Qu’il s’agisse du format — disponible en 42 ou 46 mm –, de l’écran — de 1,2 ou 1,39 pouce — ou du système avec deux boutons, la Honor Magic Watch 2 semble être une redite de la montre de Huawei. Pour le système, on retrouve ainsi les mêmes fonctionnalités avec un appui sur le bouton supérieur pour accéder aux différentes applications proposées sur la montre. Sur le bouton du bas, on va cette fois retrouver la liste des activités pouvant être suivies par la montre. Un glissement sur le côté va quant à lui accéder à des raccourcis à certaines applications comme le suivi du rythme cardiaque, le lecteur de musique, la météo, ou le suivi d’activité général.

L’une des qualités mises en avant par Honor pour sa Magic Watch 2 est la qualité de l’écran. Sur le modèle qu’on a pu prendre en main, force est de constater que celui-ci s’avère très lumineux. S’il ne nous a pas été possible de mesurer la luminosité de l’affiche — annoncé par Honor à 800 cd/m² — on n’a eu aucun souci à en profiter en extérieur malgré le plein soleil du ciel pékinois.

Qu’il s’agisse du système ou de la navigation, on admettra donc volontiers que la Honor Magic Watch 2 semble donc une redite de la Huawei Watch GT 2. Néanmoins, elle se distingue de sa cousine notamment par son aspect esthétique.

Quelques différences pour le boîtier

La première différence entre les montres de Honor et de Huawei concerne le modèle 46 mm. En effet, là où la lunette de la Watch GT 2 permettait de mettre en avant les heures avec un système sur 24 heures, celle de la Honor Magic Watch 2 représente un tachymètre. Dans les deux cas, on admettra volontiers qu’il s’agit avant tout d’une différence esthétique.

La Honor Magic Watch 2 à gauche, et la Huawei Watch GT 2 à droite :

L’autre nouveauté de la Honor Magic Watch 2 concerne les coloris de la montre. On retrouve ainsi un boîtier en acier inoxydable, comme sur le modèle de Huawei, mais il est ici proposé tout en noir, y compris sur les griffes. De quoi lui donner un aspect un peu moins classique et un peu plus agressif. On notera néanmoins que Honor propose un autre coloris — avec un boîtier gris et un bracelet en cuir beige — qui ressemble bien davantage à la montre de Huawei.

Enfin, dernier point concernant le modèle noir de la montre, on notera que Honor a souhaité mettre davantage en avant les deux boutons physiques sur le côté du boîtier. De quoi lui donner un aspect un peu plus sportif grâce à l’intégration de petites bandes rouges du plus bel effet.

Dans l’ensemble, difficile donc de nier la ressemblance entre la Honor Magic Watch 2 et la Huawei Watch GT2. Finalement, que ce soit en termes d’usage ou de design, la différence sera essentiellement marquée par le prix de lancement de la montre de Honor. La montre de Honor devrait en effet être lancée en Europe à partir de 179 euros pour la version 42 mm, et à 189 euros pour le modèle 46 mm, contre respectivement 229 et 249 euros pour la montre de Huawei.

NB : Geoffroy était présent à Pékin pour l’événement de Honor dans le cadre d’un voyage de presse organisé par la marque.

Nos photos de la Honor Magic Watch 2