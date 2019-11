Lancé cette semaine en Chine, le MagicBook est le premier PC portable de Honor à être destiné aussi au marché international. On a pu le prendre en main lors de son annonce à Pékin.

Cette semaine, Honor a dévoilé en Chine une flopée de nouveaux produits. Outre ses nouveaux smartphones, les View 30 et View 30 Pro — dont on ignore encore s’ils sortiront en France — la marque chinoise a également dévoilé la Honor Magic Watch 2, que l’on a déjà pu prendre en main, ainsi qu’un nouveau PC portable, le Honor MagicBook. On a pu le prendre en main après la présentation.

Un ordinateur qui profite de Windows 10

L’une des premières choses marquantes quant au Honor Magic Book est l’intégration directe de Windows 10. En effet, comme Microsoft peut désormais profiter d’une licence pour faire de nouveau affaire avec le groupe Huawei, l’ordinateur peut profiter du système d’exploitation de l’éditeur de Redmond. Sur les trois configurations lancées en Chine — deux versions pour le MagicBook 14 et une pour le MagicBook 15 — toutes profitent ainsi de Windows 10 nativement. Honor a cependant prévu des systèmes différents selon les pays et si des versions Linux seront prévues en Chine, ce ne sera pas le cas pour la France où seules les versions Windows 10 seront commercialisés.

Hormis le système d’exploitation, le Honor MagicBook n’est pas sans rappeler les MacBook d’Apple. On retrouve ainsi un châssis en métal, un clavier noir et un large pavé tactile. On notera cependant l’intégration d’une fonction déjà connue sur les ordinateurs de Huawei, notamment le MateBook X Pro, la webcam intégrée directement dans le clavier. En effet, au milieu des touches de fonction se niche un bouton physique sur lequel il suffit d’appuyer pour faire sortir la caméra. Pratique pour les appels vidéo, même si, comme on l’avait vu sur le PC de Huawei, ce choix d’emplacement n’est pas sans risque pour les doubles mentons.

Des formats différents pour des PC identiques

Si Honor propose deux formats pour son MagicBook, il n’y a finalement que la taille d’écran qui diffère véritablement entre les deux versions. Le clavier est ainsi complètement identique, avec simplement un peu plus de bordures sur le côté pour le modèle 15,6 pouces. Au toucher, le clavier est relativement confortable avec une frappe agréable. On notera cependant des touches un peu larges pour un véritable confort d’utilisation, du moins au début. Il faudra donc s’habituer. Surtout, on aurait apprécié davantage de touches sur le modèle 15 pouces, quitte à réduire la taille des touches, en ajoutant éventuellement un pavé numérique.

Concernant les connectiques, le Honor MagicBook se veut plutôt complet avec l’intégration de deux prises USB-A — une de chaque côté –, d’une prise USB-C, d’une prise jack et d’une prise HDMI. Dommage néanmoins qu’il ne propose pas nativement de mini-DisplayPort. Si l’on pouvait craindre un aspect un peu trop tape à l’oeil avec l’intégration de reflets bleus sur le châssis au niveau du cadre et du logo Honor, il n’en est finalement rien et la teinte se fait finalement assez discrète. Enfin, on notera que si le Honor MagicBook ne propose pas d’écran tactile ou de mode hybride pour retourner l’écran à 360 degrés, celui-ci peut s’incliner à 180 degrés. Un format sûrement très pratique, même si on peine à imaginer des cas d’usage.

Prix et disponibilité

Le Honor MagicBook sera disponible en Chine à compter du mois prochain. Le modèle 14 pouces avec processeur AMD Ryzen 5 3500U à 3899 yuans, soit environ 500 euros HT. Pour la version avec un AMD Ryzen 7 3700U, il en coûtera 4199 yuans, soit 540 euros HT. Enfin, la version 15 pouces ne sera disponible en Chine qu’avec un AMD Ryzen 5 5300U au même prix que le MagicBook 14, soit 3899 yuans, soit 500 euros environ HT.

Le MagicBook d’Honor doit être lancé en France en début d’année prochaine. On ignore cependant encore quelles configurations et quels prix seront proposés sur le marché français.

NB : Notre journaliste Geoffroy Husson était présent à Pékin dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor.

Nos photos du Honor MagicBook