Le Honor MagicBook 14 est parfait pour la rentrée avec cette promotion

Le Honor MagicBook 14 profite d'une forte promotion en ce moment. Grâce à une ODR, il passe de 599 à 425 euros via Acheter sur Google.

Dans le monde les ultraportables, Honor tente de se faire une place avec son MagicBook 14. Ce dernier reprend les grandes lignes du MateBook D de Huawei et propose un rapport qualité/prix tout à fait correct. D’ailleurs, il est en promotion en ce moment notamment grâce à une ODR.

Habituellement à près de 600 euros, le Honor MagicBook 14 est aujourd’hui à 425 euros grâce à une ODR. Pour atteindre ce prix, pensez à ajouter le code PROMOAOUT lors de votre transaction.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne. En l’occurrence, c’est Boulanger qui vend et expédie ce Honor MagicBook 14. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7, et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Lorsque l’on découvre le MagicBook 14, on a l’impression de voir un Matebook D de Huawei. Même design, même taille d’écran, on pourrait presque les confondre. Sauf que le MagicBook est moins cher. On retrouve donc un design plutôt sobre et soigné avec un écran mat de 14 pouces. Cette dalle LCD profite d’une définition de 1920 x 1080 pixels et de contrastes convenables.

On retrouve à l’intérieur de ce MagicBook un Ryzen 5 3500U épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Concrètement, c’est une configuration très correcte pour un ultraportable qui assurera largement les tâches quotidiennes comme, par exemple, la bureautique. Même si ce n’est pas le but d’un ultrabook, on pourra même faire tourner Fortnite si l’on fait quelques concessions graphiques.

Le Honor MagicBook 14 profite enfin d’une connectique assez large avec port un HDMI, un port USB-C, deux ports USB et une prise casque. On n’aura donc pas besoin de hub USB C dans nos déplacements. Enfin, l’autonomie est assez bonne pour pouvoir tenir la journée, mais sans plus.

