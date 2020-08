Equipé du dernier Ryzen 7, l’Asus TUF Gaming A15 est 400 € moins cher

Le puissant Asus TUF Gaming, propulsé par la dernière génération de processeurs AMD, est en promotion actuellement sur Amazon. Son prix évolue et passe à 1099 euros au lieu de 1499 euros.

La gamme TUF d’Asus dédiée au gaming a été renouvelée au debut de l’année. Le constructeur taïwanais a misé sur la toute dernière génération de processeurs AMD pour compléter une fiche technique déjà solide et très intéressante pour les gamers et gameuses. La preuve avec cet Asus TUF Gaming A15, qui bénéficie d’une belle réduction.

Un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz

AMD Ryzen 7 4800 H + GTX 1660 Ti + 16 Go de RAM

SSD de 512 Go

Au lieu de 1499 euros, l’Asus TUF Gaming A15 (TUF566IU-AL117T) est aujourd’hui disponible à 1099 euros sur Amazon, soit une économie de 400 euros sur son prix d’origine.

Ce PC portable Asus TUF Gaming A15 s’adresse aux gamers et gameuses en quête d’une machine performante et plutôt sobre dans son design. Il se démarque des autres PC gaming par un coloris gris sombre moins tape-à-l’œil et plutôt élégant. Mais les finitions géométriques autour du clavier n’en sont pas moins étudiées. Ce clavier rétroéclairé prend toute la largeur de l’ordinateur et intègre un pavé numérique. On remarquera d’ailleurs la mise en évidence des commandes de mouvements les plus utilisées par les joueurs.

L’ordinateur portable comporte un écran IPS Full HD avec une grande diagonale de 15,6 pouces et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui est idéal pour profiter d’une expérience de jeu fluide, réactive et confortable. Sa puissance est assurée par le processeur AMD dernière génération, le Ryzen 7 4800 H à huit cœurs cadencé à 2,9 GHz (et boost jusqu’à 4,2 GHz), qui permettra aux joueurs de faire tourner les jeux les plus gourmands très facilement. Une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti avec 6 Go intégrés et 16 Go de mémoire vive complètent l’affiche. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go pour plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits.

La connectique est plutôt fournie avec 1 port HDMI, 3 ports USB, 1 port USB C, 1 port Ethernet, 1 prise casque. En ce qui concerne son autonomie, ne comptez pas sur plus de 5h d’utilisation loin d’une prise, comme la majorité des machines gaming.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus TUF Gaming A15.

