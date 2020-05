Ancienne tablette premium, la Samsung Galaxy Tab S4 est en forte promotion

La tablette Samsung Galaxy Tab S4 est l'ancienne référence haut de gamme du constructeur coréen. On la trouve aujourd'hui avec une réduction de 200 euros sur son prix habituel chez Boulanger.

La Samsung Galaxy Tab S4 est peut-être l’ancienne tablette haut de gamme du constructeur coréen, mais elle a encore de nombreux arguments à faire valoir aujourd’hui par rapport à d’autres modèles récents de la gamme, notamment sa puissance supérieure à la Tab S5e, en plus de celui du prix.

En bref

Son écran Super AMOLED

La puissance du Snapdragon 835

Une grosse batterie pour une grande autonomie

La Samsung Galaxy Tab S4 est aujourd’hui disponible à seulement 399 euros sur Boulanger contre 599 euros habituellement avec une remise immédiate dans le panier.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, la Galaxy Tab S4 est l’ancienne référence haut de gamme de Samsung, aujourd’hui remplacée par la Tab S6. Elle n’a pourtant pas à rougir de sa fiche technique aujourd’hui – surtout à ce prix – puisqu’elle embarque un Snapdragon 835 épaulé par 4 Go de RAM pour être encore aujourd’hui plus puissante que la récente Tab S5e sorti l’année dernière et équipée d’un Snapdragon 670.

Elle profite également d’une autonomie très confortable grâce à sa batterie de 7 300 mAh, ce qui est idéal pour les longues sessions de jeux ou pour regarder en boucle des séries. Grosso modo, elle peut tenir pendant 3 à 5 jours sur une charge en fonction de votre utilisation. Elle a d’ailleurs l’avantage de maîtriser particulièrement bien le mode veille pour réaliser d’importantes économies d’énergie au quotidien.

Lancée en 2018, la Samsung Galaxy Tab S4 proposait déjà un design borderless élégant, d’autant plus qu’on retrouve en façade un magnifique écran Super AMOLED de 10,5 pouces affichant une définition de 2 560 x 1 600 pixels. C’est tout simplement l’idéal pour consommer du contenu en tout genre sur une tablette tactile.

Pour le reste de ses caractéristiques, la tablette s’équipe d’un capteur dorsal de 13 mégapixels, d’un capteur frontal 8 mégapixels et d’une capacité de stockage de 64 Go (extensible via microSD).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test de la Samsung Galaxy Tab S4 dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galayx Tab S4.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références en fonction de votre budget, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2020.