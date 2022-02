Samsung : plus de 100 millions de téléphones auraient été livrés avec une faille de sécurité

Des chercheurs de l’université de Tel-Aviv ont publié un rapport selon lequel Samsung a livré plus de 100 millions de téléphones en proie avec une faille de sécurité. Le groupe coréen a depuis corrigé cette vulnérabilité.

La sécurité informatique de nos appareils électroniques est devenue un véritable enjeu majeur. Sans une bonne protection, les hackers et autres personnes malveillantes ont littéralement un boulevard devant eux pour faire chanter des particuliers, institutions ou autres organismes, via du vol de données notamment.

Les smartphones sont bien évidemment dans le viseur de certains pirates. Et il convient pour les constructeurs et acteurs du secteur de parfaitement sécuriser nos appareils mobiles, où est stockée de la data sensible. Sauf qu’un rapport publié par des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv tend à montrer que Samsung n’a pas été un bon élève.

Clé de chiffrement

Comme le relaient SamMobile et Android Authority, plus de 100 millions de téléphones Samsung auraient été livrés avec une faille de sécurité au sein de leur système. Pour résumer, les appareils ne seraient pas parvenus à correctement stocker leur clé de chiffrement, ce qui laissait alors une porte d’entrée aux hackers.

La conséquence de cette anomalie n’est pas plaisante à entendre : un pirate aurait par exemple pu dérober des informations sensibles comme vos mots de passe. Surtout, cette brèche logicielle n’aurait pas concerné un seul et unique modèle du catalogue Samsung, mais bel et bien plusieurs.

Sont ainsi cités les Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20 et Galaxy S21, qui correspondent aux principaux flagships de la marque selon leur année de sortie. Heureusement, le rapport indique qu’un correctif de sécurité a depuis été déployé, visiblement en deux temps.

Téléchargez les mises à jour

Les chercheurs ont signalé à Samsung l’existence de cette faille en mai 2021. S’en est suivi un correctif, déployé pour les Galaxy S9, Galaxy J3 Top, Galaxy J7 Top, Galaxy J7 Duo, Galaxy Tab S4, Galaxy A6 Plus et Galaxy A9S. Un autre déploiement effectué en octobre 2021 concernait les Galaxy S10, Galaxy S20 et et Galaxy S21.

En clair, pensez à mettre à jour votre téléphone et télécharger les patchs de sécurité publiés par les constructeurs. Sans le savoir, vous pourriez tout bonnement mieux vous protéger face à une faille découverte post commercialisation. Et ainsi mieux préserver vos données face à des tentatives d’attaque.

