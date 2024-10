Matignon veut suivre vos recherches sur le web et les réseaux sociaux

Les Français pourraient prochainement voir leurs activités numériques plus étroitement analysées par le gouvernement. Un nouvel appel d’offre vient d’être lancé par le service d’informations de ce dernier. Il concerne la surveillance des recherches effectuées sur les principales plateformes numériques, incluant Google, TikTok et Instagram.

Selon le média l’Informé, le Service d’information du gouvernement français dépendant du Premier ministre veut avoir une plus grande connaissance des recherches réalisées sur la toile. Le but visé est de mieux appréhender les préoccupations et les centres d’intérêt des citoyens français sur Internet. Un appel à candidature vient d’être lancé pour y répondre, via un marché public. Le dispositif mis en place par Matignon représente un investissement conséquent de 5,05 millions d’euros sur quatre ans, soit 1,26 million d’euros hors taxes par an.

Le programme prévoit notamment une analyse approfondie des requêtes effectuées sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. L’intelligence artificielle sera mobilisée pour traiter ces données massives et en extraire des tendances significatives. Cette approche, baptisée « social listening » et « search listening », permettra au gouvernement d’observer en temps réel les sujets qui mobilisent l’attention des internautes.

Un dispositif structuré en cinq volets

D’après l’Informé, le nouveau marché public se décompose en cinq lots distincts, contre trois lors de la précédente version en 2021. L’idée serait d’avoir une meilleure connaissance et une plus grande compréhension des comportements numériques des citoyens. Les données collectées concerneront notamment les recherches effectuées sur les principales plateformes numériques.

Recherche web // Source : Frandroid

L’analyse veut se porter sur différents aspects : les thématiques recherchées, leur fréquence, les variations géographiques et temporelles, ainsi que les corrélations entre différents sujets d’intérêt. Avec les résultats, le gouvernent souhaite adapter sa communication et ses actions.

Quid de la protection des données personnelles ?

Légitimement, cette initiative soulève néanmoins des interrogations concernant la protection de la vie privée des citoyens. Bien que le SIG affirme respecter scrupuleusement le cadre légal et notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD), on peut s’interroger sur l’ampleur de cette surveillance numérique.

Les données collectées, même si elles sont agrégées et anonymisées, représentent une masse d’information considérable sur les habitudes et les préoccupations des Français. Il conviendra donc d’être particulièrement vigilent quant à leur utilisation, une nouvelle tâche pour les associations de défense des libertés numériques.