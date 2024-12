La liberté n’a pas de prix, mais les pratiques trompeuses, si : Free écope d’une amende de 2,2 millions d’euros

L’opérateur téléphonique, Free, a écopé d’une amende de 2,2 millions d’euros pour « pratique commerciale trompeuse », a indiqué la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Piratage Free // Source : Frandroid

Alors que Free se remet tout juste d’un important piratage ayant divulgué les données bancaires de plusieurs milliers de ses utilisateurs, l’entreprise fait face à une nouvelle sanction. La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a épinglé l’opérateur pour « pratique commerciale trompeuse ».

2,2 millions d’euros. C’est le montant de l’amende que la DGCCRF a adressé à Free qui a accepté de payer. L’entreprise s’est rendue coupable d’avoir annulé des commandes de téléphones effectuées par des clients sans procéder à leur remboursement « dans un délai raisonnable », indique la DGCCRF. Les faits sont survenus entre août 2020 et janvier 2022.

On apprend également que l’opérateur procédait via ses conditions générales à une opération de compensation entre les sommes versées pour la commande d’un téléphone portable et des sommes dues à l’opérateur par les consommateurs. Aujourd’hui, ces mentions ne figurent plus chez l’opérateur. Contacté par l’AFP, celui-ci n’a pas souhaité faire de commentaires.

Sous le feu des projecteurs

Free continue à être sous le feu des projecteurs. On apprenait jeudi 28 novembre que l’opérateur avait été condamné par la cour d’appel de Paris à verser une somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts dans une affaire de publicité trompeuse sur une offre de forfait mobile 5G comme le rapporte 01net.