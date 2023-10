Nos astuces pour faire de Blue Sky la meilleure alternative à X (Twitter)

Blue Sky est un réseau social concurrent de X.com (anciennement Twitter). La plateforme gagne du succès malgré son système d'invitation. Voici nos astuces pour en faire votre réseau social préféré.

Comme à chaque nouveau problème d’ampleur avec le Twitter d’Elon Musk, une alternative au réseau social gagne en succès. À défaut de Threads, toujours bloqué en Europe, c’est vers Blue Sky que de plus en plus de personnes se tournent.

Le réseau social est toujours uniquement disponible sur invitation et il devrait devenir compatible avec Mastodon dans les prochains mois. D’apparence très proche de Twitter, le réseau social propose des fonctions différenciantes qu’il est important de connaitre pour améliorer son expérience. Voici nos astuces pour maitriser Blue Sky.

Bluesky Télécharger gratuitement

Bien sûr, la première des astuces est de nous suivre sur Blue Sky.

Personnaliser le contenu que vous pouvez voir

La première étape est de configurer vos paramètres de modération sur Blue Sky. Dans ce menu, vous allez notamment pouvoir définir si vous souhaitez voir les images explicites, qu’il s’agisse d’images décrivant de la violence ou du contenu pour adulte.

Blue Sky autorise en effet, ce type de contenu sur sa plateforme, mais permet à chaque compte d’en régler la visibilité.

C’est aussi dans ce menu que vous pouvez mettre en sourdine des comptes ou les bloquer.

Améliorez votre partage d’images

La nétiquette de Blue Sky est d’indiquer un texte alternatif pour les images afin de les décrire pour les personnes malvoyantes. C’est une bonne pratique à adopter généralement sur le web, mais Blue Sky va plus loin avec une simple option.

Dans les paramètres de votre compte Blue Sky, vous pouvez activer l’option « Require alt text before posting » pour que le réseau social vous oblige à indiquer un tel texte à chaque fois que vous souhaitez partager une image ou une photo. Une bonne façon de prendre cette habitude citoyenne et rendre vos publications plus accessibles.

Configurez votre algorithme

Blue Sky a la particularité de vous proposer de régler vous-même l’organisation du flux principal de la page d’accueil du service, autrement dit l’algorithme. Vous pouvez, par exemple, limiter l’affichage de réponses, masquer les reposts (équivalent des retweets), ou les citations d’autres posts.

Oubliez le « pour vous » un peu toxique, ici, vous configurez exactement ce que vous souhaitez découvrir. Avec le système de flux (Feeds), Blue Sky propose aussi un système d’algorithmes à la carte. Il s’agit de listes intelligentes conçues par les utilisateurs. Par exemple, le flux « Mutuals » est automatiquement constitué des publications de personnes que vous suivez et qui vous suivent en retour.

N’indiquez jamais votre mot de passe

Blue Sky propose une API ouverte, ce qui signifie que de nombreux outils sont développés en ligne pour exploiter le réseau social sans le contrôle de la plateforme : des extensions pour navigateur, des applications alternatives sur smartphones ou encore des services pratiques.

Certains de ces services ou applications pourraient avoir besoin que vous vous identifiiez avec votre compte Blue Sky. Par exemple le site Deck.blue qui propose une interface et des fonctions similaires à Tweetdeck. Il est très important de ne jamais donner votre mot de passe de compte à ces services. À la place, vous pouvez générer des mots de passe d’application.

Cette option disponible dans les paramètres de Blue Sky permet de générer un mot de passe unique à indiquer à votre application. Ainsi, cette dernière connait ce mot de passe généré et peut vous authentifier, mais elle ne connait pas votre vrai mot de passe, celui qui va permettre de s’introduire sur votre compte. Si le service en question se fait pirater, les personnes malveillantes n’auront qu’accès au mot de passe à usage unique.

Les outils tiers pratiques

Voici une petite sélection d’outils tiers très pratique pour utiliser Blue Sky. Souvenez-vous de générer des mots de passe d’application pour les utiliser. Ne leur indiquez pas votre mot de passe compte.

Deck.blue : une interface similaire à Tweetdeck

Sky Follower Bridge : une extension pour Chrome et Firefox qui permet de récupérer ses abonnements Twitter

Graysky : une application alternative pour Android et iPhone

Si vous avez également des outils ou des extensions à recommander, n’hésitez pas à les proposer en commentaire.