Les législatives et les réseaux sociaux : Frandroid relance ce soir son émission Twitch

Nous inaugurons la nouvelle formule de notre émission Unlock sur Twitch dès ce soir. Au programme aujourd'hui : de l'actu, des recommandations et, entre autres, une discussion passionnante sur l'usage des réseaux sociaux en période électorale.

Unlock, c’est l’émission de Frandroid sur Twitch. Après une pause de quelques semaines, elle revient en force dans une nouvelle formule plus ambitieuse, segmentée et agréable à regarder. Bref, la même émission, mais en mieux ! C’est ce jeudi 27 juin à 16h30. Et d’emblée, pour la reprise, on s’intéresse à une thématique des plus épineuses.

Les élections et les réseaux sociaux : le grand sujet du jour

Les 30 juin et 7 juillet 2024, les Françaises et Français pouvant voter sont appelés aux urnes dans le cadre des élections législatives. Ces dernières vont avoir lieu dans un contexte extrêmement tendu et polarisé. Chez Frandroid, nous voulions modestement contribuer au débat public en nous intéressant à un point particulier : la place des réseaux sociaux dans une campagne électorale.

TikTok, Instagram, X/Twitter… Les hommes et femmes politiques ainsi que les internautes militants se sont massivement emparés des réseaux sociaux pour transmettre des idées… et souvent simplement pour favoriser le capital sympathie pour telle ou telle personnalité. Certaines séquences issues des plateformes en ligne font ainsi réagir autant — si ce n’est plus — que certains extraits d’émissions de télévision.

On discutera donc spécifiquement de l’impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur une campagne électorale — sans forcément se limiter aux législatives en cours, mais celles-ci occuperont forcément une grande place dans nos échanges. Du phénomène des « edits » sur TikTok, aux problématiques liées aux algorithmes et bulles de filtre, en passant par les memes et la propagation de fake news… Nous tenterons d’aborder la question à travers différents prismes et tenter de prendre du recul dans cette campagne éclair.

Notre invitée

Plusieurs membres de l’équipe de Frandroid se relaieront sur le plateau et nous accueillerons également en invitée Lina Rhrissi, journaliste du pôle Enquête de StreetPress.

Au-delà de ça, plusieurs rubriques viendront animer cette émission Unlock. L’occasion de commenter certaines actualités marquantes du monde de la tech, de déchiffrer certains termes techniques autour de l’IA et de parler de sujets plus légers.

Rendez-vous à 16h30 sur Twitch !