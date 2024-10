Nouvelles liseuses Amazon : tout savoir sur les Kindle 2024 et Paperwhite 2024

Amazon vient de présenter sa nouvelle gamme avec quatre nouvelles liseuses, on se concentre ici sur les deux tablettes les plus abordables de la gamme, la Kindle Paperwhite et la Kindle 2024.

Après la fuite des images de l’emballage de la 12ᵉ génération sur eBay, Amazon annonce bel et bien sa nouvelle version de la Paperwhite.

Paperwhite 2024, plus rapide et plus grande

Cette liseuse en noir et blanc affiche un écran de 7 pouces contre 6,8 sur le modèle précédent. Autre point, Amazon décrit cette liseuse comme étant la plus rapide à ce jour. Elle offre un meilleur contraste ainsi que des changements de pages 25% plus rapides.

Kindle Paperwhite 7″ -2024 // Source : Amazon

Cette nouvelle Paperwhite est dotée d’une meilleure autonomie pouvant atteindre 12 semaines en une seule charge via USB-C. Elle permet également d’afficher un écran blanc ou ambre afin de lire dans les meilleures conditions au soleil ou dans le noir. De plus, cette liseuse est résistante à l’eau, parfait pour lire à la piscine, à la mer ou dans son bain.

Amazon propose deux options de stockage : 16 Go ou 32 Go. Elle se décline en six couleurs : Noir, Noir métallisé, Rose Framboise, Rose métallisé, Vert Jade et Vert métallisé.

Pour la version 16 Go, une option avec publicités est proposée à 10 euros de moins. Concrètement, il s’agit d’économiseurs d’écran sponsorisés affichés lorsque l’appareil est en veille et d’une bannière publicitaire discrète sur l’écran d’accueil.

Prix de la version 16 Go :

169,99 euros pour la version avec publicités ;

179,99 euros pour la version sans publicités.

Prix de la version 32 Go : 199,99 euros sans publicités.

Une nouvelle Kindle 2024 d’entrée de gamme, plus petite et moins cher

Cette liseuse est la plus légère, compacte et abordable de la gamme. Elle permet de lire confortablement avec un écran antireflet de 6 pouces. Le rétro-éclairage est désormais 25 % plus lumineux quand il est réglé au maximum pour un confort de lecture optimal même à l’extérieur.

La nouvelle Kindle 6″, couleur Vert matcha // Source : Amazon

L’autonomie indique 6 semaines avec une seule charge et cette liseuse qui embarque 16 Go de mémoire peut stocker des milliers de livres, Bande dessinées ou magazines dans la poche.

Cette tablette existe en deux versions : Noir et Vert matcha.

Prix de la Kindle 16 Go :

Avec publicité : 109,99 euros ;

Sans publicité : 119,99 euros.

