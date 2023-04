Le poisson d’avril d’Asus se révèle être une véritable console portable : l’Asus ROG Ally

Vous connaissez cette sensation de doute qui vous envahit face à la véracité d'une information, particulièrement lorsqu'il s'agit du 1ᵉʳ avril ? C'est souvent frustrant. Eh bien, Asus a réussi à nous tromper en nous faisant croire que leur annonce était une blague, alors qu'elle ne l'était pas. Voici donc la console portable Asus ROG Ally.

Comme chaque année, le week-end du 1ᵉʳ avril a été l’occasion pour de nombreux acteurs du monde de la technologie de se livrer à des plaisanteries et canulars en tout genre. Parmi eux, l’Asus ROG Ally, qui a suscité beaucoup d’attention et de réactions. Et… il s’avère qu’il s’agit d’un véritable produit qui va être commercialisé.

La blague n’en était pas une

Cette console portable sera dévoilée officiellement plus tard ce mois-ci. Fonctionnant sous Windows 11, elle présente des dimensions assez imposantes, similaires à celles du Steam Deck. De plus, tout comme le Steam Deck, elle est équipée d’un processeur AMD personnalisé afin d’optimiser les performances graphiques.

L’écran offrira une expérience de jeu en Full HD, tandis que la console bénéficiera d’une conception silencieuse grâce à un système de refroidissement à double ventilateur. La disposition classique comprendra deux sticks analogiques, un D-pad situé à gauche et quatre boutons principaux, ainsi que quelques boutons supplémentaires autour de l’écran permettant d’accéder au menu et aux paramètres.

La console met également en avant la possibilité d’exploiter tout son potentiel en la connectant à l’eGPU ROG XG Mobile, conçu par le fabricant taïwanais pour être utilisé avec ses ordinateurs portables de gaming, permettant ainsi de diffuser vos jeux sur un écran externe.

La plaisanterie orchestrée par Asus s’est avérée être particulièrement bien menée, laissant planer le doute quant à la réussite potentielle de cette catégorie de produits. Asus n’est pas la première entreprise à s’aventurer sur ce terrain ; Logitech, Valve et Razer ont également développé des produits similaires. Cependant, une approche proche de celle du Steam Deck, permettant de faire fonctionner les jeux de manière native, apparaît comme la plus prometteuse et la plus exigeante.

Le Steam Deck présente certes de nombreux défauts, ce qui représente une opportunité pour Asus, mais il a surtout su séduire une communauté de joueurs avertis. Cette situation incite à se demander si Asus pourra tirer profit de cette expérience et créer un produit capable de rivaliser avec le Steam Deck et de satisfaire les attentes des gamers.

