Comment booster l’autonomie de votre Asus ROG Ally

Vous adorez votre Asus ROG Ally, mais sa batterie vous laisse sur votre faim ? Bonne nouvelle : Jsaux a sorti un kit de mise à niveau qui booste l’autonomie et améliore le refroidissement.

La ROG Ally d’Asus, avec son écran 120 Hz, son format portable, son processeur AMD Ryzen Z1 (et Z1 Extreme) et sa compatibilité avec Steam, Xbox Game Pass et compagnie, elle a beaucoup pour plaire.

Par contre, sa batterie de 40 Wh, c’est un peu son point faible. En mode turbo, elle ne dure pas plus d’une heure. Heureusement, Jsaux, une marque connue pour ses accessoires gaming, a sorti un kit d’upgrade. On parle d’une augmentation de 50 % de la capacité de la batterie et d’un meilleur refroidissement.

Le kit en question, c’est le Battery & Thermal Upgrade Kit with Back Plate for ROG Ally. Derrière ce nom un peu barbare, on trouve une solution tout-en-un : une nouvelle batterie de 65 Wh (contre 40 Wh d’origine), un dissipateur thermique en aluminium pour garder la console au frais, et une nouvelle plaque arrière adaptée à la batterie plus imposante.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pourquoi 65 Wh ? Parce que ça place la ROG Ally dans une zone intermédiaire entre sa version de base (40 Wh) et la ROG Ally X (80 Wh), sans avoir à racheter une nouvelle console.

Mais pourquoi un dissipateur thermique, au fait ? En gros, c’est une pièce en aluminium qui aide à évacuer la chaleur générée par les composants (comme le processeur) quand vous jouez à des jeux gourmands. La ROG Ally a déjà un système de refroidissement avec deux ventilateurs et des caloducs, mais ce dissipateur supplémentaire réduit encore plus la température. Résultat : votre console chauffe moins, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie et évite les baisses de performance liées à la surchauffe.

Pour aller plus loin

J’ai découvert le vrai potentiel de l’Asus ROG Ally avec SteamOS

La ROG Ally n’a pas été conçue pour être facilement ouverte, même s’il est largement possible de déjà changer le SSD.

Jsaux a tout prévu pour rendre l’opération accessible. Le kit inclut tous les outils nécessaires : tournevis, spatule pour ouvrir la coque, et même une vidéo tutorielle détaillée. Selon Jsaux, l’installation prend moins de 15 minutes.

Vous ouvrez la console, débranchez l’ancienne batterie, installez la nouvelle, ajoutez le dissipateur thermique, et refermez avec la nouvelle plaque arrière. Attention, il faut être délicat pour ne pas abîmer les composants internes. Si vous n’êtes pas à l’aise, mieux vaut confier ça à un pro.

Côté prix, le kit est proposé à 80 dollars en précommande, avec une livraison prévue pour début mai. Attention, si vous commandez depuis la France, pensez aux frais de douane et d’expédition, qui peuvent alourdir la facture.

Autre point : la nouvelle plaque arrière est obligatoire, car l’ancienne n’est pas compatible avec la batterie plus grosse. Pas de panique, elle est fournie, mais ça veut dire que vous ne pourrez pas revenir en arrière facilement.