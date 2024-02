Test Asus ROG Falchion RX Low Profile : le clavier compact qui frôle la perfection

Asus ROG a profité du CES 2024 pour présenter un nouveau clavier gamer compact : le Falchion RX Low Profile. Ce nouveau clavier ultracompact introduit au passage les tout nouveaux interrupteurs RX Low Profile et se positionne comme le clavier gamer de voyage idéal.

Le clavier gamer Asus ROG Falchion RX Low Profile est un modèle 65 % sans-fil et haut de gamme. Second représentant de la série Falchion, ce nouveau modèle inaugure un tout nouveau design encore plus compact et mis en lumière par les nouveaux interrupteurs RX Low Profile.

Se positionnant comme un véritable clavier de voyage, le Falchion RX Low Profile est fourni avec une plaque de protection et pourra être utilisé avec son dongle sans-fil dédié ou au travers de sa liaison Bluetooth. Disponible uniquement en blanc à sa sortie, il arbore par ailleurs un design qui tranche un peu avec le reste de la gamme Asus et tient finalement plus d’un Magic Keyboard d’Apple que d’un clavier du constructeur.

Résolument haut de gamme, sans pour autant faire dans l’excès, ce nouveau clavier est disponible pour un prix conseillé d’environ 200 euros au moment de sa sortie.

Un design soigné, loin des codes habituels de la marque

Si l’on omet le slogan ostentatoire arboré sur le haut du clavier et l’éclairage RGB qui l’accompagne, le Falchion RX Low Profile fait parfaitement illusion et s’éloigne très nettement des autres modèles de la marque. C’est simple, le nouveau clavier d’Asus aurait toute sa place dans la gamme MX de Logitech, voire en remplacement du Magic Keyboard d’Apple.

Cet aspect résolument premium et franchement pas « gamer », est lié à la construction même du clavier, ainsi qu’à son format 65 % très compact. Le corps du clavier prend place sur un châssis en plastique relativement fin et surtout positionné en retrait par rapport à la plaque métallique qui le surplombe. Ce choix de design lui donne un look réellement premium et accentue l’impression de finesse qu’il dégage.

Asus se lance également sur le marché des interrupteurs « low profile » avec les tout nouveaux ROG RX Low Profile qui viennent concurrencer les Cherry MX que nous avions découvert sur le Corsair K100 Air. Particulièrement fins, ces switches sont surplombés de touches en plastique ABS, elles aussi très fines. Ces dernières laissent correctement apparaître tous les caractères au travers de l’éclairage RGB.

Cependant, et comme souvent sur les claviers blancs, les caractères ne sont pas toujours très lisibles en pleine journée, selon la couleur de l’éclairage choisi. Aussi, et bien qu’il dispose d’un commutateur permettant de le rendre compatible avec Mac OS, le Falchion RX Low Profile n’affiche sur ses touches que l’agencement Windows.

Sans trop s’éloigner des touches et de leur illumination, ce nouveau Falchion s’équipe d’une bande lumineuse qui occupe presque toute la largeur et accueille en son centre l’imposant slogan de la marque. En dehors de l’aspect esthétique, cet ajout va de pair avec une zone tactile installée sur la tranche arrière et qui remplace la traditionnelle molette. Très facilement accessible et réellement pratique, cette zone tactile pourra contrôler au choix le volume, la lecture multimédia, la luminosité du clavier tout en autorisant un fonctionnement personnalisé. Le choix du mode de fonctionnement se faisant à l’aide d’un bouton positionné juste à côté.

La bande lumineuse réagi quant à elle en temps réel en affichant le niveau de volume ou de luminosité. C’est vraiment gadget, mais cela produit son petit effet ! La fonctionnalité activée pour la zone tactile est matérialisée par une petite icône présente à gauche de cette dernière. Les icônes d’état sont quant à elle reléguées sur la partie droite.

En plus du commutateur dédié permettant de choisir le mode de fonctionnement (Windows ou Mac), le Falchion RX Low Profile s’équipe d’un autre interrupteur dédié au mode de connexion. À l’usage, ce dernier se montre peu commode lorsque l’on souhaite rapidement basculer entre les différents appareils. À ce petit jeu, rien ne détrône pour l’heure les touches dédiées du G915. À noter qu’il pourra aussi être utilisé en filaire grâce à son port USB, installé juste à côté du logement pour le dongle USB.

Source : Edouard Patout pour Frandroid Source : Edouard Patout pour Frandroid

Malgré son format compact, le Falchion RX Low Profile dispose des traditionnels patins escamotables qui permettent d’ajuster son inclinaison. Comme toujours, deux hauteurs distinctes sont proposées, permettant ainsi à l’utilisateur de profiter de trois inclinaisons différentes. Enfin, le clavier semble particulièrement viser les joueurs nomades puisqu’il est fourni avec une plaque de protection très pratique qui aurait pu être parfaite si elle pouvait réellement être fixée au clavier.

Triple connectivité et longévité

En termes de connectivité, Asus reste fidèle à ses habitudes en proposant un clavier toujours aussi complet. En plus de la liaison 2,4 GHz et son dongle universel (utilisable avec les autres produits de la marque), ce nouveau Falchion dispose d’une liaison Bluetooth jusqu’à trois appareils. Il pourra aussi être utilisé en filaire, à l’aide du câble USB C fourni.

L’autonomie annoncée culmine à près de 400 heures, tous feux éteints et probablement en Bluetooth. Durant notre test, le clavier a été utilisé de 3 à 8 heures quotidiennement via son dongle et disposait encore d’environ 50 % de batterie après une semaine. L’autonomie se montre donc très confortable et permettra de rester loin du courant pendant un bon moment !

De nouveaux interrupteurs convaincants

C’est dans son nom : le Falchion RX Low Profile inaugure les nouveaux interrupteurs optiques de la gamme RX, au format ultraplat. Cette gamme, que nous avons déjà croisée sur plusieurs claviers de la marque, a pour principal avantage d’offrir une frappe très fluide et des touches particulièrement stables. Asus propose désormais une version low profile de ces interrupteurs, censée conserver tous leurs atouts.

Sur le papier, ces nouveaux switches RX Red Low-Profile conservent la même force d’activation nécessaire de 40 g, avec une force totale en fin de course de l’ordre de 55 g. La principale différence est à retrouver au niveau de la course totale qui n’est ici que de 2,8 mm, avec un point d’activation positionné à 1 mm. En clair, ces interrupteurs sont réactifs, tout en proposant une course réduite.

En plus de cela, ils profitent d’une lubrification en usine, associée à un travail acoustique sur le châssis qui rend l’expérience de frappe réellement convaincante. Le mécanisme en ciseau est toujours de la partie et procure une bonne stabilité aux touches. La fluidité est de mise, de même que le silence puisque ce modèle est l’un des plus silencieux que nous ayons testés.

En clair, ces interrupteurs sont très convaincants et rendent le clavier très performant en jeu, que ce soit sur des titres nerveux ou des jeux plus calmes. La rédaction ne lui fait pas peur, même si le format des touches nécessitera un léger temps d’adaptation pour se défaire des frappes involontaires liées à l’effleurement des touches.

Si on les compare aux switches RX classiques, il faut bien avouer que ces derniers sont un peu plus convaincants et agréables. Néanmoins, la finesse et le peu de bruit généré par cette nouvelle version permettent de compenser l’expérience de frappe légèrement en deçà.

Des fonctionnalités complètes, mais un pilote irritant

À la différence du clavier qu’elle anime, l’application Armoury Crate est toujours d’une lourdeur irritante. Dédiée à la configuration de tous les produits de la marque, cette dernière est toujours remplie de sous-menus inutilement complexes et passe son temps à ouvrir des pop-up mettant en avant des fonctionnalités peu ou pas intéressantes.

Néanmoins, une fois la page de configuration du Falchion RX Low Profile atteinte, on retrouve une interface plus traditionnelle et laissant configurer aisément le clavier et ses profils. Les différentes touches du clavier peuvent être réattribuées à l’aide de nombreuses fonctions tout en proposant la possibilité d’y assigner des macros, enregistrables à la volée.

Le deuxième onglet est dédié aux réglages de la zone tactile et sert avant tout de pseudo-manuel d’utilisation. Seul le dernier module est personnalisable et permet d’assigner les fonctions de notre choix aux trois actions. Ici, les possibilités sont semblables à ce que proposent les autres touches du clavier et permettent alors d’ajuster le fonctionnement de la zone tactile en fonction de nos besoins.

De la même façon, l’éclairage RGB des touches est personnalisable avec différents effets préconfigurés, de même qu’avec Aura Creator, pour aller plus loin dans la personnalisation. Le Falchion ROG RX Low Profile est par ailleurs le premier clavier passé entre nos mains et compatible avec la gestion de l’éclairage intégrée à Windows.

Enfin, quelques réglages liés à la batterie sont proposés et permettent d’abord d’accéder au pourcentage de batterie restant, tout en personnalisant le comportement du clavier lorsque celle-ci est faible.

Prix et disponibilité du clavier Asus ROG Falchion RX Low Profile

Le clavier Asus ROG Falchion RX Low Profile est disponible au prix conseillé de 190 euros.