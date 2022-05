Audio-Technica annonce 60h d’autonomie pour la version Bluetooth de ce casque emblématique

Audio-Technica vient de dévoiler son nouvel ATH-M20xBT, une version Bluetooth du classique ATH-M20x avec 60 heures d'autonomie.

Après avoir décliné son casque de studio M50x en version Bluetooth avec le M50xBT puis le M50xBT2, Audio-Technica passe désormais à la déclinaison sans fil d’un autre de ses casques emblématiques, l’ATH-M20x. La firme japonaise vient en effet de présenter son nouveau casque Bluetooth, l’Audio-Technica ATH-M20xBT.

Ce casque reprend l’aspect de l’ATH-M20x, mais propose bien évidemment quelques innovations pour lui permettre de fonctionner sans fil. Il s’agit logiquement d’un casque fermé avec un format circum-aural dont les coussinets viennent englober l’oreille afin de proposer une isolation passive. Le casque est par ailleurs doté de transducteurs de 40 mm de diamètre avec aimants en néodyme et bobines en aluminium recouvertes de cuivre. En mode filaire — puisqu’on peut bien évidemment lui adjoindre le câble de 1,2 mètre fourni — l’Audio-Technica ATH-M20xBT est capable de produire une réponse en fréquence de 5 à 32 000 Hz. Le casque se contentant des codecs audio Bluetooth AAC et SBC, la réponse en fréquence sans fil est limitée de 20 à 20 000 Hz.

À propos du Bluetooth, Audio-Technica propose un contrôleur Bluetooth 5.0 assurant une portée de 10 mètres. Le constructeur japonais intègre également un mode faible latence pour plus de confort dans le cadre des jeux vidéo. Le casque est également compatible avec le Bluetooth multipoint et peut donc être utilisé simultanément connecté à deux appareils comme un smartphone et un PC portable. Signalons également la compatibilité avec Google Fast Pair.

Le casque Audio-Technica ATH-M20xBT // Source : Audio-Technica Le casque Audio-Technica ATH-M20xBT // Source : Audio-Technica

Une autonomie annoncée à 60 heures

Si l’Audio-Technica ATH-M20xBT propose une isolation passive grâce à ses coussinets, il ne propose cependant pas de fonction de réduction active du bruit.

Concernant la batterie, Audio-Technica annonce avoir intégré un accumulateur permettant jusqu’à 60 heures d’utilisation en lecture de musique. Le casque se recharge à l’aide d’un câble USB-A vers USB-C fourni en quatre heures, tandis que dix minutes de charge permettent de récupérer trois heures d’écoute. À titre de comparaison, la moyenne tourne plutôt autour de 30 heures avec réduction de bruit active, ou 40 à 50 heures sans ANC. Il faut dire qu’Audio-Technica n’est pas étranger au concept d’appareil Bluetooth avec une excellente autonomie. Récemment, la firme a lancé ses écouteurs ATH-CKS50TW dotés d’une autonomie de 15 heures avec les écouteurs seuls, et jusqu’à 50 heures avec le boîtier de recharge.

L’Audio-Technica ATH-M20xBT est d’ores et déjà disponible à la vente aux prix de 89 euros, uniquement en coloris noir.

